https://ria.ru/20200917/skabeeva-1577390506.html

"Было довольно страшно": Скабеева переболела COVID-19

Российская телеведущая Ольга Скабеева сообщила в Instagram, что заразилась коронавирусом. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T15:18

2020-09-17T15:18

2020-09-17T18:14

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

ольга скабеева

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Российская телеведущая <a href="http://ria.ru/person_olga-skabeeva/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Скабеева</a> сообщила в <a href="https://www.instagram.com/olgaskabeeva/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>, что заразилась коронавирусом.Она рассказала, что у нее поднялась температура."Горло. Насморк. И прочие коронавирусные симптомы. Одышки не было. Зато было довольно страшно", — призналась она.Телеведущая отметила профессионализм врачей и подчеркнула, что сейчас в реанимации находится гораздо меньше пациентов, чем раньше. Также она посетовала на уколы в живот, которые ей "не понравились больше всего"."Зато понравились душеспасительные разговоры с моим лечащим доктором, который рассказывал, что коронавирус лечить научились", — поделилась она.Скабеева уточнила, что уже здорова. Она поблагодарила медиков и заявила, что теперь надеется на "большое количество антител".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200917/koronavirus-1577370646.html

Антивирус Ну только ленивый еще не "переболел" псевдовирусом. 66

v.p.neznamov Без Скабеевой температура "60 минут" явно понизилась. Ждем в эфирном ристалище! 55

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ольга скабеева, здоровье - общество, общество