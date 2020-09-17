Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200917/skabeeva-1577390506.html
"Было довольно страшно": Скабеева переболела COVID-19
Российская телеведущая Ольга Скабеева сообщила в Instagram, что заразилась коронавирусом. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T15:18
2020-09-17T18:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
ольга скабеева
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155319/30/1553193011_0:169:2898:1799_1400x0_80_0_0_b4e74ae15e0ed552afa1a71dea2c4dd3.jpg
<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Российская телеведущая <a href="http://ria.ru/person_olga-skabeeva/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Скабеева</a> сообщила в <a href="https://www.instagram.com/olgaskabeeva/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>, что заразилась коронавирусом.Она рассказала, что у нее поднялась температура."Горло. Насморк. И прочие коронавирусные симптомы. Одышки не было. Зато было довольно страшно", — призналась она.Телеведущая отметила профессионализм врачей и подчеркнула, что сейчас в реанимации находится гораздо меньше пациентов, чем раньше. Также она посетовала на уколы в живот, которые ей "не понравились больше всего"."Зато понравились душеспасительные разговоры с моим лечащим доктором, который рассказывал, что коронавирус лечить научились", — поделилась она.Скабеева уточнила, что уже здорова. Она поблагодарила медиков и заявила, что теперь надеется на "большое количество антител".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200917/koronavirus-1577370646.html
Ну только ленивый еще не "переболел" псевдовирусом.
66
Без Скабеевой температура "60 минут" явно понизилась. Ждем в эфирном ристалище!
55
15
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155319/30/1553193011_138:0:2761:1967_1400x0_80_0_0_fca4e098456a1d6384fc6865b3af211b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ольга скабеева, здоровье - общество, общество

"Было довольно страшно": Скабеева переболела COVID-19

15:18 17.09.2020 (обновлено: 18:14 17.09.2020)
27022
© РИА Новости / Владимир ПесняТелеведущая Ольга Скабеева
Телеведущая Ольга Скабеева - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Телеведущая Ольга Скабеева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российская телеведущая Ольга Скабеева сообщила в Instagram, что заразилась коронавирусом.
Она рассказала, что у нее поднялась температура.
"Горло. Насморк. И прочие коронавирусные симптомы. Одышки не было. Зато было довольно страшно", — призналась она.
Телеведущая отметила профессионализм врачей и подчеркнула, что сейчас в реанимации находится гораздо меньше пациентов, чем раньше. Также она посетовала на уколы в живот, которые ей "не понравились больше всего".
"Зато понравились душеспасительные разговоры с моим лечащим доктором, который рассказывал, что коронавирус лечить научились", — поделилась она.
Скабеева уточнила, что уже здорова. Она поблагодарила медиков и заявила, что теперь надеется на "большое количество антител".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 10:38Распространение нового коронавируса
В Минздраве рассказали, как избежать второй волны коронавируса
35335224362
Обсудить 15
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОльга СкабееваЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Ну только ленивый еще не "переболел" псевдовирусом.
17 сентября, 16:46
ААнтивирус
13411443
Без Скабеевой температура "60 минут" явно понизилась. Ждем в эфирном ристалище!
17 сентября, 15:53
vv.p.neznamov
36800011
Рекомендуем
Борис Моисеев
"Все взорвалось": Борис Моисеев ответил на сообщения о параличе
Телеведущий Владимир Познер на закрытом показе документального фильма Ян Карский. Праведник мира лауреата премии Эмми Славомира Грюнберга в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Познер рассказал о самой страшной вещи, которую видел в своей жизни
Лукашенко заявил о закрытии границ с Литвой, Польшей и Украиной
Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм
Уничтожить русскую вакцину: маленький гешефт большой политики
Медицинские инструменты в операционной
Украинке отдали ампутированные ноги мужа
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе, чрезвычайный и полномочный посол РФ Владимир Чижов
Постпред России при ЕС рассказал об ошибке в резолюции ЕП по Навальному
Основатель Duty Free Чак Фини
Основатель Duty Free пожертвовал все деньги на благотворительность
Таблетки на фоне снимков МРТ
Изменяют сознание. Обнаружена опасность популярных препаратов
Мужчина в медицинской маске в аптеке в Новосибирске
Минздрав одобрил амбулаторное применение двух препаратов от COVID-19
Алексей Навальный
МИД сообщил о тайной операции ОЗХО по взятию анализов у Навального
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы
В СК назвали возможную причину самоубийства "Тесака"
Кадр из видео пользователя @Lediaelan
Девушка случайно нашла на картах Google умершую мать
Мужчина в защитной маске на фоне табло с котировками ценных бумаг в Гонконге
Оценен ущерб мировой экономике от коронавируса
Актер Михаил Ефремов во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
Ефремов пошутил о российских заключенных
Педагог дополнительного образования проводит дистанционное занятие с учениками у себя дома в Москве
Собянин рекомедовал сохранять дистанционный режим работы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Врио президента Боливии сняла свою кандидатуру на выборах президента
03:03Эксперт рассказал, как быть, если вы отправили деньги не на ту карту
02:49Правительство опубликовало видео аварийного состояния Белого дома
02:26Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны
02:23В ЕП заявили о желании США остановить "Северный поток — 2" любой ценой
02:08Эксперт объяснил, как могут украсть ваш вклад в банке
02:03Эксперт рассказал, когда на самом деле устаревает смартфон
02:00Врач призвал не бояться температуры 37 градусов
01:51Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 30 миллионов
01:35Роскосмос подтвердил сообщения об утечке аммиака на МКС
01:04Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском
01:03Источник сообщил об утечке аммиака на американском сегменте МКС
00:33Британия подняла истребители для сопровождения Ту-142 над Северным морем
00:12Вильфанд рассказал, в какие регионы придет бабье лето
23:56Итальянская партия назвала резолюцию ЕП по Навальному поспешным решением
23:31Украина согласилась включить "формулу Штайнмайера" в закон о Донбассе
23:10Глава МВД Украины посоветовал Лукашенко "попить водички и успокоиться"
23:07Ивлееву укусила муха цеце
23:05В Москве умерли восемь пациентов с коронавирусом
22:43Один из богатейших сенаторов Лисовский покинет Совет Федерации
Лента новостейМолния