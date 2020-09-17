https://ria.ru/20200917/siren-1577545240.html

Сирень зацвела в Москве из-за теплого сентября

Сирень зацвела в Москве и Подмосковье из-за теплого сентября, это редкое явление, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосприроды в четверг. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T20:05

2020-09-17T20:05

2020-09-21T13:06

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосприрода

москва

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Сирень зацвела в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и Подмосковье из-за теплого сентября, это редкое явление, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Mospriroda/" target="_blank">Мосприроды</a> в четверг.Ранее в сети появилась фотография сирени, которая расцвела в середине сентября в Чертанове в Москве."Сирень расцвела в Москве и в Московской области. Явление редкое — тепло и длина дня как в мае", — рассказали в <a href="http://ria.ru/organization_Mospriroda/" target="_blank" data-auto="true">Мосприроде</a>.

https://ria.ru/20200907/pogoda-1576854942.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосприрода, москва