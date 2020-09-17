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Сирень зацвела в Москве из-за теплого сентября
Сирень зацвела в Москве и Подмосковье из-за теплого сентября, это редкое явление, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосприроды в четверг. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T20:05
2020-09-21T13:06
москва сегодня: мегаполис для жизни
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Сирень зацвела в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и Подмосковье из-за теплого сентября, это редкое явление, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Mospriroda/" target="_blank">Мосприроды</a> в четверг.Ранее в сети появилась фотография сирени, которая расцвела в середине сентября в Чертанове в Москве."Сирень расцвела в Москве и в Московской области. Явление редкое — тепло и длина дня как в мае", — рассказали в <a href="http://ria.ru/organization_Mospriroda/" target="_blank" data-auto="true">Мосприроде</a>.
https://ria.ru/20200907/pogoda-1576854942.html
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мосприрода, москва

Сирень зацвела в Москве из-за теплого сентября

20:05 17.09.2020 (обновлено: 13:06 21.09.2020)
0
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЦветение сирени в Москве
Цветение сирени в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Сирень зацвела в Москве и Подмосковье из-за теплого сентября, это редкое явление, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосприроды в четверг.
Ранее в сети появилась фотография сирени, которая расцвела в середине сентября в Чертанове в Москве.
Весна в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 08:02
Москву ждет последний день теплой погоды перед резким похолоданием
"Сирень расцвела в Москве и в Московской области. Явление редкое — тепло и длина дня как в мае", — рассказали в Мосприроде.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаМосква
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