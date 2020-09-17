Шойгу намерен повысить мобилизационную готовность армии и флота
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Министерство обороны повысит мобилизационную готовность российской армии и флота, сообщил в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Для дальнейшего повышения мобилизационной готовности армии и флота нами выполняется соответствующий план, увязанный по целям, задачам и срокам проведения с мероприятиями других государственных органов", - сказал Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.
По его словам, проводятся комплексные мобилизационные учения под руководством командующих войсками военных округов и Северным флотом, на которых отрабатываются мероприятия по переводу войск, органов государственной власти и экономики регионов на работу в условиях военного времени.
Министр отметил, что призывные комиссии по мобилизации и штабы территориальной обороны возглавляют губернаторы, что "повышает качество выполнения мобилизационных мероприятий".
"По решению верховного главнокомандующего в ходе ежегодных стратегических учений проверяется готовность органов государственной власти и предприятий промышленности к выполнению задач по обеспечению мобилизационного развертывания Вооруженных сил и в военное время", - добавил Шойгу.
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