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Шойгу намерен повысить мобилизационную готовность армии и флота
Министерство обороны повысит мобилизационную готовность российской армии и флота, сообщил в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T12:00
2020-09-17T12:00
сергей шойгу
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Министерство обороны повысит мобилизационную готовность российской армии и флота, сообщил в четверг министр обороны РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a>.По его словам, проводятся комплексные мобилизационные учения под руководством командующих войсками военных округов и Северным флотом, на которых отрабатываются мероприятия по переводу войск, органов государственной власти и экономики регионов на работу в условиях военного времени.Министр отметил, что призывные комиссии по мобилизации и штабы территориальной обороны возглавляют губернаторы, что "повышает качество выполнения мобилизационных мероприятий".
https://radiosputnik.ria.ru/20200914/flot-1577199217.html
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сергей шойгу, безопасность, в мире

Шойгу намерен повысить мобилизационную готовность армии и флота

12:00 17.09.2020
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© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Министерство обороны повысит мобилизационную готовность российской армии и флота, сообщил в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Для дальнейшего повышения мобилизационной готовности армии и флота нами выполняется соответствующий план, увязанный по целям, задачам и срокам проведения с мероприятиями других государственных органов", - сказал Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.
По его словам, проводятся комплексные мобилизационные учения под руководством командующих войсками военных округов и Северным флотом, на которых отрабатываются мероприятия по переводу войск, органов государственной власти и экономики регионов на работу в условиях военного времени.
Министр отметил, что призывные комиссии по мобилизации и штабы территориальной обороны возглавляют губернаторы, что "повышает качество выполнения мобилизационных мероприятий".
"По решению верховного главнокомандующего в ходе ежегодных стратегических учений проверяется готовность органов государственной власти и предприятий промышленности к выполнению задач по обеспечению мобилизационного развертывания Вооруженных сил и в военное время", - добавил Шойгу.
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