https://ria.ru/20200917/shoygu-1577376045.html

Шойгу намерен повысить мобилизационную готовность армии и флота

Министерство обороны повысит мобилизационную готовность российской армии и флота, сообщил в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T12:00

2020-09-17T12:00

2020-09-17T12:00

сергей шойгу

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Министерство обороны повысит мобилизационную готовность российской армии и флота, сообщил в четверг министр обороны РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a>.По его словам, проводятся комплексные мобилизационные учения под руководством командующих войсками военных округов и Северным флотом, на которых отрабатываются мероприятия по переводу войск, органов государственной власти и экономики регионов на работу в условиях военного времени.Министр отметил, что призывные комиссии по мобилизации и штабы территориальной обороны возглавляют губернаторы, что "повышает качество выполнения мобилизационных мероприятий".

https://radiosputnik.ria.ru/20200914/flot-1577199217.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, безопасность, в мире