Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200917/sanktsii-1577404509.html
Постпред России при ЕС назвал санкции нелегитимными по определению
Россия знает, как и чем ответить, если Евросоюз решит ввести антироссийские санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным, заявил постпред РФ при ЕС Владимир... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T18:18
2020-09-17T18:19
госпитализация алексея навального
владимир чижов
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
евросоюз
швеция
москва
оон
берлин (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155533/84/1555338402_0:0:3061:1723_1400x0_80_0_0_5341b5953ee7e7f7a402a85000d86c9b.jpg
<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Россия знает, как и чем ответить, если <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> решит ввести антироссийские санкции из-за ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, заявил постпред РФ при ЕС <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_CHizhov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Чижов</a>."Что касается санкций, в международном праве это некое орудие, которое находится в руках Совета безопасности <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>. Все, что делается за его пределами, это односторонние рестриктивные меры, которые нелегитимны по определению. Если какие-то стратегические умы среди руководителей стран-членов ЕС, если все-таки их мысли пойдут в этом направлении, то, я думаю, что они должны представлять, что всякое действие порождает противодействие. Опыт попыток введения аналогичных санкций в отношении РФ, как это было в 2014 году, наглядно показывает, что РФ всегда отвечает и знает, как ответить и чем ответить", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".При этом он отметил, что не хочет, чтобы его слова "прозвучали как угроза"."Мы готовы вести диалог и сотрудничать, в том числе и по расследованию печального инцидента с Навальным", - добавил постпред.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
https://ria.ru/20200917/sanktsii-1577394916.html
https://ria.ru/20200917/rezolyutsiya-1577402187.html
2
швеция
москва
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155533/84/1555338402_330:0:3061:2048_1400x0_80_0_0_c352882dbf34d445dfd1848cc9cbf4b9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, владимир чижов, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), евросоюз, швеция, москва, оон, берлин (город), в мире

Постпред России при ЕС назвал санкции нелегитимными по определению

18:18 17.09.2020 (обновлено: 18:19 17.09.2020)
829
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии "Новая Европа: чего ждать России?" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии Новая Европа: чего ждать России? в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия знает, как и чем ответить, если Евросоюз решит ввести антироссийские санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Что касается санкций, в международном праве это некое орудие, которое находится в руках Совета безопасности ООН. Все, что делается за его пределами, это односторонние рестриктивные меры, которые нелегитимны по определению. Если какие-то стратегические умы среди руководителей стран-членов ЕС, если все-таки их мысли пойдут в этом направлении, то, я думаю, что они должны представлять, что всякое действие порождает противодействие. Опыт попыток введения аналогичных санкций в отношении РФ, как это было в 2014 году, наглядно показывает, что РФ всегда отвечает и знает, как ответить и чем ответить", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 16:15
МИД прокомментировал планы ЕС дать новым санкциям имя Навального
При этом он отметил, что не хочет, чтобы его слова "прозвучали как угроза".
"Мы готовы вести диалог и сотрудничать, в том числе и по расследованию печального инцидента с Навальным", - добавил постпред.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе, чрезвычайный и полномочный посол РФ Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 17:53
Постпред России при ЕС рассказал об ошибке в резолюции ЕП по Навальному
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
5120005
Обсудить 2
Госпитализация Алексея НавальногоВладимир ЧижовАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)ЕвросоюзШвецияМоскваООНБерлин (город)В мире
Рекомендуем
Участницы протестной акции женщин в Минске
Евросоюз назвал условие поддержки Белоруссии
Кадр из фильма Звёздные войны: Эпизод 3 – Месть Ситхов
Сэмюэл Л. Джексон научил фанатов ругаться на 15 языках
Мужчина в городской поликлинике No 209 в Москве
Собянин объяснил рост случаев заболевания COVID-19 в Москве
Обломки самолета Ту-154М, изъятые в ходе осмотра места происшествия и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу
Польша намерена подключить третьи стороны к поиску российских диспетчеров
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве
Собянин рассказал, как проходит вакцинация от коронавируса в Москве
Участники несанкционированной акции оппозиции в Минске
Глава ПАСЕ получил протест России в связи с заявлением по Белоруссии
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Четыре сенатора написали заявление о досрочном сложении полномочий
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ
В Совфеде рассказали, сколько сенаторов может смениться в верхней палате
Многоцелевой истребитель Су-27
Российский Су-27 перехватил два иностранных самолета над Черным морем
Украинский истребитель Су-27 во время учений Чистое небо - 2018
Российский Су-27 перехватил два иностранных самолета над Балтийским морем
На Москву обрушился ливень: кадры очевидцев
В Москве за два часа выпала почти треть месячной нормы осадков
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин оценил ситуацию с ОРВИ и гриппом в Москве
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Замглавы МИД предостерег США от попыток дестабилизации в Белоруссии
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе, чрезвычайный и полномочный посол РФ Владимир Чижов
Постпред России при ЕС рассказал об ошибке в резолюции ЕП по Навальному
Дмитрий Махонин
Губернатор Пермского края заразился коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Врио президента Боливии сняла свою кандидатуру на выборах президента
03:03Эксперт рассказал, как быть, если вы отправили деньги не на ту карту
02:49Правительство опубликовало видео аварийного состояния Белого дома
02:26Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны
02:23В ЕП заявили о желании США остановить "Северный поток — 2" любой ценой
02:08Эксперт объяснил, как могут украсть ваш вклад в банке
02:03Эксперт рассказал, когда на самом деле устаревает смартфон
02:00Врач призвал не бояться температуры 37 градусов
01:51Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 30 миллионов
01:35Роскосмос подтвердил сообщения об утечке аммиака на МКС
01:04Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском
01:03Источник сообщил об утечке аммиака на американском сегменте МКС
00:33Британия подняла истребители для сопровождения Ту-142 над Северным морем
00:12Вильфанд рассказал, в какие регионы придет бабье лето
23:56Итальянская партия назвала резолюцию ЕП по Навальному поспешным решением
23:31Украина согласилась включить "формулу Штайнмайера" в закон о Донбассе
23:10Глава МВД Украины посоветовал Лукашенко "попить водички и успокоиться"
23:07Ивлееву укусила муха цеце
23:05В Москве умерли восемь пациентов с коронавирусом
22:43Один из богатейших сенаторов Лисовский покинет Совет Федерации
Лента новостейМолния