Постпред России при ЕС назвал санкции нелегитимными по определению
18:18 17.09.2020 (обновлено: 18:19 17.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии "Новая Европа: чего ждать России?" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия знает, как и чем ответить, если Евросоюз решит ввести антироссийские санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Что касается санкций, в международном праве это некое орудие, которое находится в руках Совета безопасности ООН. Все, что делается за его пределами, это односторонние рестриктивные меры, которые нелегитимны по определению. Если какие-то стратегические умы среди руководителей стран-членов ЕС, если все-таки их мысли пойдут в этом направлении, то, я думаю, что они должны представлять, что всякое действие порождает противодействие. Опыт попыток введения аналогичных санкций в отношении РФ, как это было в 2014 году, наглядно показывает, что РФ всегда отвечает и знает, как ответить и чем ответить", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".
При этом он отметил, что не хочет, чтобы его слова "прозвучали как угроза".
"Мы готовы вести диалог и сотрудничать, в том числе и по расследованию печального инцидента с Навальным", - добавил постпред.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.