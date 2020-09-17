https://ria.ru/20200917/sanatorii-1577380685.html

Эксперты рассказали, как кешбэк изменил спрос на санаторный отдых

Туроператоры и представители здравниц оценили итоги программы туристического кешбэка в сегменте санаторного отдыха, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T17:53

2020-09-17T17:53

2020-09-17T17:53

туризм

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

минеральные воды

республика крым

краснодарский край

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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. </strong>Туроператоры и представители здравниц оценили итоги программы туристического кешбэка в сегменте санаторного отдыха, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52757.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Более 80 процентов здравниц, опрошенных Ассоциацией оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ), заявили о положительном эффекте акции с кешбэком. По их оценкам, программа позволила привлечь совершенно новую аудиторию, никогда ранее не рассматривавшую в качестве отдыха оздоровительный туризм. Туроператоры также довольны результатами акционных продаж санаторного продукта. У крупных игроков рынка бронирования отдыха в здравницах составило от трети до двух третей продаж, а в некоторых регионах достигали 90 процентов.Наибольший интерес клиенты проявляли к курортам Кавминвод. Их востребованность специалисты связывают с возможностью круглогодичного отдыха, широкой лечебной базой и наличием уникальных минеральных источников.В первой пятерке также оказались санатории Краснодарского края, Крыма, Урала и Сибири. Объемы бронирований санаторного продукта в рамках акции по кешбэку могли быть и больше, если бы не ряд факторов, говорят туроператоры. Во-первых, у многих здравниц оказалось недостаточно технических возможностей для участия в акции. Повлиял на спрос и ограниченный период действия программы. "Бронирование тура с целью лечения требует больше времени на подбор санатория по профилю заболевания и консультации, обдумывание и принятие решения", — подчеркивают участники рынка.Медицинский директор АОТ Михаил Данилов также считает, что "окно возможностей" для санаториев было "очень маленьким". "Короткий срок акции, необходимость наличия карты "Мир", ограниченный выбор объектов отдыха и сроков турпоездки – такие условия автоматически сузили круг потенциальных покупателей", — говорит он.По данным Ассоциации, самостоятельно участие в акции приняло лишь порядка 200 санаториев (примерно 16 процентов от числа всех учреждений). Плюс отдельные здравницы участвовали в программе своими предложениями в составе турпакетов при покупке через оператора.

https://ria.ru/20200916/osen-1576598861.html

https://ria.ru/20200917/shtrafy-1577315809.html

https://ria.ru/20200911/covid-1577059171.html

минеральные воды

республика крым

краснодарский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, минеральные воды, республика крым, краснодарский край