В "Русснефти" оценили возможность банкротства компании

"Ни у кого в "Русснефти" даже мысли такой не возникало, потому что реальных предпосылок к банкротству нет, ситуацию раздули. На сегодняшний день компания чувствует себя абсолютно нормально. Мы находимся в офисе, вы видите: все работает, хотя технически дефолт у нас должен был состояться в апреле", - сказал Толочек в интервью РБК в ответ на вопрос, не планирует ли компания подать на банкротство.