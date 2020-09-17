В "Русснефти" оценили возможность банкротства компании
Здание нефтегазовой компании ОАО "Русснефть". Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Реальных предпосылок к банкротству "Русснефти" нет, ситуацию раздули, заявил глава компании Евгений Толочек.
"Ни у кого в "Русснефти" даже мысли такой не возникало, потому что реальных предпосылок к банкротству нет, ситуацию раздули. На сегодняшний день компания чувствует себя абсолютно нормально. Мы находимся в офисе, вы видите: все работает, хотя технически дефолт у нас должен был состояться в апреле", - сказал Толочек в интервью РБК в ответ на вопрос, не планирует ли компания подать на банкротство.
По словам главы "Русснефти", компания не намерена обращаться за продлением моратория на банкротство после 30 сентября. В этом нет необходимости, так как текущий уровень цен на нефть в 40 долларов за баррель позволяет "Русснефти" спокойно работать, хоть и притормозил развитие компании.
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