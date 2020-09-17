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В "Русснефти" оценили возможность банкротства компании
Реальных предпосылок к банкротству "Русснефти" нет, ситуацию раздули, заявил глава компании Евгений Толочек. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T08:55
2020-09-17T08:55
fitch ratings
русснефть
втб
экономика
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Реальных предпосылок к банкротству "<a href="http://ria.ru/organization_RussNeft/" target="_blank" data-auto="true">Русснефти</a>" нет, ситуацию раздули, заявил глава компании Евгений Толочек."Русснефть" в 2020 году пропустила два платежа по задолженности перед своим основным кредитором - <a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a>. На этом фоне рейтинговое агентство <a href="http://ria.ru/organization_Fitch_Ratings/" target="_blank" data-auto="true">Fitch</a> понизило рейтинг компании до преддефолтного, а Moody's присвоило ей статус "ограниченный дефолт".По словам главы "Русснефти", компания не намерена обращаться за продлением моратория на банкротство после 30 сентября. В этом нет необходимости, так как текущий уровень цен на нефть в 40 долларов за баррель позволяет "Русснефти" спокойно работать, хоть и притормозил развитие компании.
https://radiosputnik.ria.ru/20200901/bankrotstvo-1576571318.html
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fitch ratings, русснефть, втб, экономика

В "Русснефти" оценили возможность банкротства компании

08:55 17.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание нефтегазовой компании ОАО "Русснефть"
Здание нефтегазовой компании ОАО Русснефть - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание нефтегазовой компании ОАО "Русснефть". Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Реальных предпосылок к банкротству "Русснефти" нет, ситуацию раздули, заявил глава компании Евгений Толочек.

"Ни у кого в "Русснефти" даже мысли такой не возникало, потому что реальных предпосылок к банкротству нет, ситуацию раздули. На сегодняшний день компания чувствует себя абсолютно нормально. Мы находимся в офисе, вы видите: все работает, хотя технически дефолт у нас должен был состояться в апреле", - сказал Толочек в интервью РБК в ответ на вопрос, не планирует ли компания подать на банкротство.

"Русснефть" в 2020 году пропустила два платежа по задолженности перед своим основным кредитором - ВТБ. На этом фоне рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг компании до преддефолтного, а Moody's присвоило ей статус "ограниченный дефолт".
По словам главы "Русснефти", компания не намерена обращаться за продлением моратория на банкротство после 30 сентября. В этом нет необходимости, так как текущий уровень цен на нефть в 40 долларов за баррель позволяет "Русснефти" спокойно работать, хоть и притормозил развитие компании.
Банкротство - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 12:54Сказано в эфире
Упрощенное банкротство: инструкция по применениюС 1 сентября граждане России могут подать заявление о своем банкротстве – бесплатно и без суда. Какие условия должны быть соблюдены, чтобы стать банкротом, рассказал радио Sputnik кредитный правозащитник, юрист Михаил Алексеев.
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