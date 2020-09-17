Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200917/rid-1577399629.html
В Конгрессе США призвали Россию освободить осужденного студента из Техаса
Американские конгрессмены в палате представителей США внесли резолюцию с призывом к российским властям освободить осужденного в РФ студента из Техаса Тревора... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T17:15
2020-09-17T17:15
россия
майкл маккол
сша
техас
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575166904_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_f0a735cd78781bb442fb3f4ee59d6793.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости.</strong> Американские конгрессмены в палате представителей <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> внесли резолюцию с призывом к российским властям освободить осужденного в РФ студента из <a href="http://ria.ru/location_StateofTexas/" target="_blank" data-auto="true">Техаса</a> Тревора Рида.Резолюцию внесли лидер республиканцев в комитете по иностранным делам палаты представителей США <a href="http://ria.ru/person_Majjkl_Makkol/" target="_blank" data-auto="true">Майкл Маккол</a> вместе с другим конгрессменом Майком Конуэем.Американские конгрессмены также призвали власти РФ предоставить неограниченный консульский доступ к Риду для американских дипломатов и оказывать ему необходимую медицинскую помощью. В документе содержится призыв к властям США на всех уровнях поднимать с российскими представителями вопрос скорейшего освобождения Рида.Как доказало обвинение, гостивший в Москве Рид в августе прошлого года поругался на улице с двумя женщинами, в итоге на место прибыл наряд патрульно-постовой службы. Студент не успокаивался, и его решили доставить в отдел - по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. В итоге машина чуть не попала в ДТП, решил суд.Молодого человека признали виновным по части 2 статьи 318 УК РФ "применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья". Ему дали девять лет колонии общего режима, а также обязали выплатить потерпевшим полицейским по 100 тысяч рублей компенсации. Защита обжаловала приговор. Посол США в России после оглашения приговора 30 июля назвал решение суда "театром абсурда".
https://ria.ru/20200503/1570933217.html
Щаззз, бежим и падаем
59
Вы немедленно отпустите Бута и Ярошенко, несправедливо осуждённых
41
7
россия
сша
техас
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575166904_285:0:3016:2048_1400x0_80_0_0_a9b9946e0a6f6bf7139c5effc07dd554.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, майкл маккол, сша, техас, происшествия

В Конгрессе США призвали Россию освободить осужденного студента из Техаса

17:15 17.09.2020
2250
© АГН "Москва" / Андрей НикеричевТревор Рид в Головинском суде Москвы
Тревор Рид в Головинском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Американские конгрессмены в палате представителей США внесли резолюцию с призывом к российским властям освободить осужденного в РФ студента из Техаса Тревора Рида.
Резолюцию внесли лидер республиканцев в комитете по иностранным делам палаты представителей США Майкл Маккол вместе с другим конгрессменом Майком Конуэем.

"Мы призываем к немедленному освобождению Тревора Рида, американского гражданина, несправедливо приговоренного к девяти годам тюрьмы в России", - говорится в документе.

Американские конгрессмены также призвали власти РФ предоставить неограниченный консульский доступ к Риду для американских дипломатов и оказывать ему необходимую медицинскую помощью. В документе содержится призыв к властям США на всех уровнях поднимать с российскими представителями вопрос скорейшего освобождения Рида.
Как доказало обвинение, гостивший в Москве Рид в августе прошлого года поругался на улице с двумя женщинами, в итоге на место прибыл наряд патрульно-постовой службы. Студент не успокаивался, и его решили доставить в отдел - по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. В итоге машина чуть не попала в ДТП, решил суд.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.05.2020
3 мая, 19:34
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на врачей скорой помощи
Молодого человека признали виновным по части 2 статьи 318 УК РФ "применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья". Ему дали девять лет колонии общего режима, а также обязали выплатить потерпевшим полицейским по 100 тысяч рублей компенсации. Защита обжаловала приговор. Посол США в России после оглашения приговора 30 июля назвал решение суда "театром абсурда".
20149312860
Обсудить 7
РоссияМайкл МакколСШАТехасПроисшествия
Популярные комментарии
Щаззз, бежим и падаем
17 сентября, 17:17
Алексей СмирновАлексей Смирнов
49100000
Вы немедленно отпустите Бута и Ярошенко, несправедливо осуждённых
17 сентября, 17:28
ВВВячеслав Володько
3911000
Рекомендуем
Алексей Навальный
Бутылки из номера Навального доставили в Берлин немецким бортом
Алексей Навальный
В СПЧ оценили идею выдвинуть Навального на Нобелевскую премию мира
Оперативные службы на месте взрыва в ресторане на Андреевском спуске в Киеве
В центре Киева прогремел взрыв
Здание МИД России
Посла Эстонии вызвали в МИД
Авианосец Адмирал Кузнецов в Средиземном море
МИД прокомментировал заявление Помпео о российских кораблях на Кипре
Алексей Навальный
МИД прокомментировал планы ЕС дать новым санкциям имя Навального
Баста в новом выпуске программы #Музыкалити
Минкультуры Украины исключило рэпера Басту из черного списка
Директор ФБР Кристофер Рэй во время выступления в сенате. 13 февраля 2018
Директор ФБР обвинил Россию в попытках "посеять раздор" в США
Дмитрий Медведев проводит заседание правительства России. 2019 год
Последний министр из правительства Медведева нашел работу
Здание МИД Белоруссии в Минске
МИД Белоруссии прокомментировал резолюцию Европарламента
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе, чрезвычайный и полномочный посол РФ Владимир Чижов
Постпред России при ЕС рассказал об ошибке в резолюции ЕП по Навальному
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы
В СК назвали возможную причину самоубийства "Тесака"
Основатель Duty Free Чак Фини
Основатель Duty Free пожертвовал все деньги на благотворительность
Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин на сессии Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход в рамках ПМЭФ-2019
Депутат Карелин досрочно сложит полномочия в Госдуме
Министр культуры РФ Ольга Любимова (слева) и певица Пелагея (Полина Телегина), удостоенная почетного звания Заслуженный артист Российской Федерации, на торжественной церемонии награждения государственными наградами РФ деятелей культуры и искусства в Бетховенском зале Государственного Академического Большого театра в Москве.
Любимова вручила награды и звания Сергею Соловьеву и Пелагее
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Врио президента Боливии сняла свою кандидатуру на выборах президента
03:03Эксперт рассказал, как быть, если вы отправили деньги не на ту карту
02:49Правительство опубликовало видео аварийного состояния Белого дома
02:26Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны
02:23В ЕП заявили о желании США остановить "Северный поток — 2" любой ценой
02:08Эксперт объяснил, как могут украсть ваш вклад в банке
02:03Эксперт рассказал, когда на самом деле устаревает смартфон
02:00Врач призвал не бояться температуры 37 градусов
01:51Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 30 миллионов
01:35Роскосмос подтвердил сообщения об утечке аммиака на МКС
01:04Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском
01:03Источник сообщил об утечке аммиака на американском сегменте МКС
00:33Британия подняла истребители для сопровождения Ту-142 над Северным морем
00:12Вильфанд рассказал, в какие регионы придет бабье лето
23:56Итальянская партия назвала резолюцию ЕП по Навальному поспешным решением
23:31Украина согласилась включить "формулу Штайнмайера" в закон о Донбассе
23:10Глава МВД Украины посоветовал Лукашенко "попить водички и успокоиться"
23:07Ивлееву укусила муха цеце
23:05В Москве умерли восемь пациентов с коронавирусом
22:43Один из богатейших сенаторов Лисовский покинет Совет Федерации
Лента новостейМолния