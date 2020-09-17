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В Конгрессе США призвали Россию освободить осужденного студента из Техаса

Американские конгрессмены в палате представителей США внесли резолюцию с призывом к российским властям освободить осужденного в РФ студента из Техаса Тревора... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T17:15

2020-09-17T17:15

2020-09-17T17:15

россия

майкл маккол

сша

техас

происшествия

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<strong>ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости.</strong> Американские конгрессмены в палате представителей <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> внесли резолюцию с призывом к российским властям освободить осужденного в РФ студента из <a href="http://ria.ru/location_StateofTexas/" target="_blank" data-auto="true">Техаса</a> Тревора Рида.Резолюцию внесли лидер республиканцев в комитете по иностранным делам палаты представителей США <a href="http://ria.ru/person_Majjkl_Makkol/" target="_blank" data-auto="true">Майкл Маккол</a> вместе с другим конгрессменом Майком Конуэем.Американские конгрессмены также призвали власти РФ предоставить неограниченный консульский доступ к Риду для американских дипломатов и оказывать ему необходимую медицинскую помощью. В документе содержится призыв к властям США на всех уровнях поднимать с российскими представителями вопрос скорейшего освобождения Рида.Как доказало обвинение, гостивший в Москве Рид в августе прошлого года поругался на улице с двумя женщинами, в итоге на место прибыл наряд патрульно-постовой службы. Студент не успокаивался, и его решили доставить в отдел - по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. В итоге машина чуть не попала в ДТП, решил суд.Молодого человека признали виновным по части 2 статьи 318 УК РФ "применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья". Ему дали девять лет колонии общего режима, а также обязали выплатить потерпевшим полицейским по 100 тысяч рублей компенсации. Защита обжаловала приговор. Посол США в России после оглашения приговора 30 июля назвал решение суда "театром абсурда".

https://ria.ru/20200503/1570933217.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, майкл маккол, сша, техас, происшествия