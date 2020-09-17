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В Конгрессе США призвали Россию освободить осужденного студента из Техаса
Американские конгрессмены в палате представителей США внесли резолюцию с призывом к российским властям освободить осужденного в РФ студента из Техаса Тревора... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T17:15
2020-09-17T17:15
2020-09-17T17:15
россия
майкл маккол
сша
техас
происшествия
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<strong>ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости.</strong> Американские конгрессмены в палате представителей <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> внесли резолюцию с призывом к российским властям освободить осужденного в РФ студента из <a href="http://ria.ru/location_StateofTexas/" target="_blank" data-auto="true">Техаса</a> Тревора Рида.Резолюцию внесли лидер республиканцев в комитете по иностранным делам палаты представителей США <a href="http://ria.ru/person_Majjkl_Makkol/" target="_blank" data-auto="true">Майкл Маккол</a> вместе с другим конгрессменом Майком Конуэем.Американские конгрессмены также призвали власти РФ предоставить неограниченный консульский доступ к Риду для американских дипломатов и оказывать ему необходимую медицинскую помощью. В документе содержится призыв к властям США на всех уровнях поднимать с российскими представителями вопрос скорейшего освобождения Рида.Как доказало обвинение, гостивший в Москве Рид в августе прошлого года поругался на улице с двумя женщинами, в итоге на место прибыл наряд патрульно-постовой службы. Студент не успокаивался, и его решили доставить в отдел - по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. В итоге машина чуть не попала в ДТП, решил суд.Молодого человека признали виновным по части 2 статьи 318 УК РФ "применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья". Ему дали девять лет колонии общего режима, а также обязали выплатить потерпевшим полицейским по 100 тысяч рублей компенсации. Защита обжаловала приговор. Посол США в России после оглашения приговора 30 июля назвал решение суда "театром абсурда".
https://ria.ru/20200503/1570933217.html
Алексей Смирнов
Щаззз, бежим и падаем
59
Вячеслав Володько
Вы немедленно отпустите Бута и Ярошенко, несправедливо осуждённых
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россия
сша
техас
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, майкл маккол, сша, техас, происшествия
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости.
Американские конгрессмены в палате представителей США
внесли резолюцию с призывом к российским властям освободить осужденного в РФ студента из Техаса
Тревора Рида.
Резолюцию внесли лидер республиканцев в комитете по иностранным делам палаты представителей США Майкл Маккол
вместе с другим конгрессменом Майком Конуэем.
"Мы призываем к немедленному освобождению Тревора Рида, американского гражданина, несправедливо приговоренного к девяти годам тюрьмы в России", - говорится в документе.
Американские конгрессмены также призвали власти РФ предоставить неограниченный консульский доступ к Риду для американских дипломатов и оказывать ему необходимую медицинскую помощью. В документе содержится призыв к властям США на всех уровнях поднимать с российскими представителями вопрос скорейшего освобождения Рида.
Как доказало обвинение, гостивший в Москве Рид в августе прошлого года поругался на улице с двумя женщинами, в итоге на место прибыл наряд патрульно-постовой службы. Студент не успокаивался, и его решили доставить в отдел - по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. В итоге машина чуть не попала в ДТП, решил суд.
Молодого человека признали виновным по части 2 статьи 318 УК РФ "применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья". Ему дали девять лет колонии общего режима, а также обязали выплатить потерпевшим полицейским по 100 тысяч рублей компенсации. Защита обжаловала приговор. Посол США в России после оглашения приговора 30 июля назвал решение суда "театром абсурда".