В Нижневартовске в 2021 году планируют реконструировать Ледовый дворец
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПосетители катаются на катке с искусственным льдом в парке "Сокольники" в Москве
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Муниципальную ледовую арену в Нижневартовске в следующем году планируется реконструировать, что позволит увеличить площадь здания в два раза, говорится на сайте мэрии города.
По данным СМИ, реконструкция, которая будет осуществлена с привлечением средств ПАО "Транснефть", позволит повысить обеспеченность жителей Нижневартовска спортивными сооружениями до 8321 человека — это 26% от общего числа горожан. На крытой ледовой арене смогут заниматься до 95 человек в час.
Как ранее сообщила мэрия Нижневартовска, уже заключен контракт на разработку проектного решения реконструкции.
В рамках нацпроекта "Демография" минувшим летом в тренировочном хоккейном корте Ледового дворца города также были проведены ремонтные работы: нанесена новая разметка, отчищены борта корта, проведена ревизия и ремонт электросетей во всем здании. Кроме того, здесь появилась бросковая зона для хоккеистов.
"В нашем городе работает национальный проект "Демография". Благодаря ему, спортивные учреждения получают качественное и современное оборудование для наших воспитанников. Учреждения становятся более привлекательными для занятий как массовым спортом, так и спортом высоких достижений. Имена наших спортсменов известны далеко за пределами округа и на международной арене", — привели в мэрии слова главы города Василия Тихонова.