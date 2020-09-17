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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20200917/rekonstruktsiya-1577388058.html
В Нижневартовске в 2021 году планируют реконструировать Ледовый дворец
Муниципальную ледовую арену в Нижневартовске в следующем году планируется реконструировать, что позволит увеличить площадь здания в два раза, говорится на сайте РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T14:34
2020-09-17T14:34
ханты-мансийский автономный округ
нацпроекты
спортивные объекты
нижневартовск
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. </strong>Муниципальную ледовую арену в <a href="http://ria.ru/location_Nizhnevartovsk/" target="_blank" data-auto="true">Нижневартовске</a> в следующем году планируется реконструировать, что позволит увеличить площадь здания в два раза, говорится на сайте мэрии города.По данным СМИ, реконструкция, которая будет осуществлена с привлечением средств ПАО "<a href="http://ria.ru/organization_Transneft/" target="_blank" data-auto="true">Транснефть</a>", позволит повысить обеспеченность жителей Нижневартовска спортивными сооружениями до 8321 человека — это 26% от общего числа горожан. На крытой ледовой арене смогут заниматься до 95 человек в час.Как ранее сообщила мэрия Нижневартовска, уже заключен контракт на разработку проектного решения реконструкции.В рамках нацпроекта "Демография" минувшим летом в тренировочном хоккейном корте Ледового дворца города также были проведены ремонтные работы: нанесена новая разметка, отчищены борта корта, проведена ревизия и ремонт электросетей во всем здании. Кроме того, здесь появилась бросковая зона для хоккеистов."В нашем городе работает национальный проект "Демография". Благодаря ему, спортивные учреждения получают качественное и современное оборудование для наших воспитанников. Учреждения становятся более привлекательными для занятий как массовым спортом, так и спортом высоких достижений. Имена наших спортсменов известны далеко за пределами округа и на международной арене", — привели в мэрии слова главы города Василия Тихонова.
https://ria.ru/20200728/1574988992.html
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нацпроекты, спортивные объекты, нижневартовск

В Нижневартовске в 2021 году планируют реконструировать Ледовый дворец

14:34 17.09.2020
19
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПосетители катаются на катке с искусственным льдом в парке "Сокольники" в Москве
Посетители катаются на катке с искусственным льдом в парке Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Муниципальную ледовую арену в Нижневартовске в следующем году планируется реконструировать, что позволит увеличить площадь здания в два раза, говорится на сайте мэрии города.
По данным СМИ, реконструкция, которая будет осуществлена с привлечением средств ПАО "Транснефть", позволит повысить обеспеченность жителей Нижневартовска спортивными сооружениями до 8321 человека — это 26% от общего числа горожан. На крытой ледовой арене смогут заниматься до 95 человек в час.
Как ранее сообщила мэрия Нижневартовска, уже заключен контракт на разработку проектного решения реконструкции.
В рамках нацпроекта "Демография" минувшим летом в тренировочном хоккейном корте Ледового дворца города также были проведены ремонтные работы: нанесена новая разметка, отчищены борта корта, проведена ревизия и ремонт электросетей во всем здании. Кроме того, здесь появилась бросковая зона для хоккеистов.
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"В нашем городе работает национальный проект "Демография". Благодаря ему, спортивные учреждения получают качественное и современное оборудование для наших воспитанников. Учреждения становятся более привлекательными для занятий как массовым спортом, так и спортом высоких достижений. Имена наших спортсменов известны далеко за пределами округа и на международной арене", — привели в мэрии слова главы города Василия Тихонова.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругНацпроектыСпортивные объектыНижневартовск
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