https://ria.ru/20200917/rebenok-1577387346.html

Омбудсмен рассказала о судьбе оставленного на лавке в Подмосковье ребенка

Одинокая мать, которая оставила новорожденную девочку на лавочке в подмосковных Люберцах, не отказалась от нее и получила свидетельство о рождении, сообщила... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T14:24

2020-09-17T14:24

2020-09-17T14:24

ксения мишонова

гумвд

люберцы

московская область (подмосковье)

татьяна петрова

общество

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Одинокая мать, которая оставила новорожденную девочку на лавочке в подмосковных Люберцах, не отказалась от нее и получила свидетельство о рождении, сообщила уполномоченный по правам ребенка в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Ksenija_Mishonova/" target="_blank" data-auto="true">Ксения Мишонова</a> после посещения младенца в больнице.Ранее начальник пресс-службы <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> РФ по Московской области <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Petrova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Петрова</a> сообщала, что новорожденная девочка была найдена на лавочке в подмосковном поселке Калинина (входит в состав <a href="http://ria.ru/location_Ljubercy/" target="_blank" data-auto="true">Люберец</a>), позднее полиция отыскала мать – 32-летнюю местную жительницу.По данным регионального ГСУСК РФ, 16 сентября утром женщина, находясь у себя в квартире, родила девочку. После этого она позвонила в скорую помощь и сообщила о том, что нашла ребенка на лавочке возле больницы. В дальнейшем она пояснила следователю, что у нее на иждивении находится четыре ребенка и пятого она не планировала оставлять."Мама сегодня получила свидетельство о рождении на дочку. Долго говорили: ей 32 года, четверо малышей, Вика – пятая. От девочки не отказывается. Конечно, растить одной детей непросто. Но есть отец младшего сына, не живет, но помогает. Есть родственники. Но очень тесно жить девяти людям в одной квартире", - написала Мишонова в своем Instargam.Она отметила, что поговорила с администрацией Люберец. "Сейчас мы будем ей помогать", - добавила омбудсмен.

https://ria.ru/20200225/1565189570.html

люберцы

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ксения мишонова, гумвд, люберцы, московская область (подмосковье), татьяна петрова, общество