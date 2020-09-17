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Омбудсмен рассказала о судьбе оставленного на лавке в Подмосковье ребенка
Одинокая мать, которая оставила новорожденную девочку на лавочке в подмосковных Люберцах, не отказалась от нее и получила свидетельство о рождении, сообщила... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T14:24
2020-09-17T14:24
ксения мишонова
гумвд
люберцы
московская область (подмосковье)
татьяна петрова
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Одинокая мать, которая оставила новорожденную девочку на лавочке в подмосковных Люберцах, не отказалась от нее и получила свидетельство о рождении, сообщила уполномоченный по правам ребенка в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Ksenija_Mishonova/" target="_blank" data-auto="true">Ксения Мишонова</a> после посещения младенца в больнице.Ранее начальник пресс-службы <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> РФ по Московской области <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Petrova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Петрова</a> сообщала, что новорожденная девочка была найдена на лавочке в подмосковном поселке Калинина (входит в состав <a href="http://ria.ru/location_Ljubercy/" target="_blank" data-auto="true">Люберец</a>), позднее полиция отыскала мать – 32-летнюю местную жительницу.По данным регионального ГСУСК РФ, 16 сентября утром женщина, находясь у себя в квартире, родила девочку. После этого она позвонила в скорую помощь и сообщила о том, что нашла ребенка на лавочке возле больницы. В дальнейшем она пояснила следователю, что у нее на иждивении находится четыре ребенка и пятого она не планировала оставлять."Мама сегодня получила свидетельство о рождении на дочку. Долго говорили: ей 32 года, четверо малышей, Вика – пятая. От девочки не отказывается. Конечно, растить одной детей непросто. Но есть отец младшего сына, не живет, но помогает. Есть родственники. Но очень тесно жить девяти людям в одной квартире", - написала Мишонова в своем Instargam.Она отметила, что поговорила с администрацией Люберец. "Сейчас мы будем ей помогать", - добавила омбудсмен.
https://ria.ru/20200225/1565189570.html
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ксения мишонова, гумвд, люберцы, московская область (подмосковье), татьяна петрова, общество

Омбудсмен рассказала о судьбе оставленного на лавке в Подмосковье ребенка

14:24 17.09.2020
697
© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Одинокая мать, которая оставила новорожденную девочку на лавочке в подмосковных Люберцах, не отказалась от нее и получила свидетельство о рождении, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова после посещения младенца в больнице.
Ранее начальник пресс-службы ГУМВД РФ по Московской области Татьяна Петрова сообщала, что новорожденная девочка была найдена на лавочке в подмосковном поселке Калинина (входит в состав Люберец), позднее полиция отыскала мать – 32-летнюю местную жительницу.
По данным регионального ГСУСК РФ, 16 сентября утром женщина, находясь у себя в квартире, родила девочку. После этого она позвонила в скорую помощь и сообщила о том, что нашла ребенка на лавочке возле больницы. В дальнейшем она пояснила следователю, что у нее на иждивении находится четыре ребенка и пятого она не планировала оставлять.
"Мама сегодня получила свидетельство о рождении на дочку. Долго говорили: ей 32 года, четверо малышей, Вика – пятая. От девочки не отказывается. Конечно, растить одной детей непросто. Но есть отец младшего сына, не живет, но помогает. Есть родственники. Но очень тесно жить девяти людям в одной квартире", - написала Мишонова в своем Instargam.
Она отметила, что поговорила с администрацией Люберец. "Сейчас мы будем ей помогать", - добавила омбудсмен.
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Ксения МишоноваГУМВДЛюберцыМосковская область (Подмосковье)Татьяна ПетроваОбщество
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