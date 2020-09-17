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Туризм
https://ria.ru/20200917/putevki-1577315227.html
Эксперт рассказал, как в этом году изменился спрос на новогодние туры
Туристы бронируют туры по России на новогодние каникулы на 50 процентов активнее, чем это было в 2019 году, заявил гендиректор крупного туроператора Илья... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T11:48
2020-09-17T11:48
туры
туристы
новый год
туризм
туризм
новости - туризм
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Туристы бронируют туры по России на новогодние каникулы на 50 процентов активнее, чем это было в 2019 году, заявил гендиректор крупного туроператора Илья Уманский."Люди понимают, что на Новый год не стоит планировать отдых за рубежом, поэтому очень активно бронируют поездки на зимние каникулы по России. По предварительным данным, рост спроса составляет примерно 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", — сказал он.Несмотря на то, что путешественники боятся выкупать путевки заранее, и глубина продаж остается очень низкой, спрос именно на новогодние каникулы резко вырос, уточнил Уманский."Клиенты учитывают, что новогодние каникулы — это очень короткий и конкретный период. Понимают, что спустя какое-то время мест на российских курортах может не оказаться", — прокомментировал он ситуацию.
https://ria.ru/20200916/osen-1576598861.html
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туры, туристы, новый год, туризм, новости - туризм

Эксперт рассказал, как в этом году изменился спрос на новогодние туры

11:48 17.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПразднование дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге
Празднование дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Туристы бронируют туры по России на новогодние каникулы на 50 процентов активнее, чем это было в 2019 году, заявил гендиректор крупного туроператора Илья Уманский.
"Люди понимают, что на Новый год не стоит планировать отдых за рубежом, поэтому очень активно бронируют поездки на зимние каникулы по России. По предварительным данным, рост спроса составляет примерно 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", — сказал он.
Несмотря на то, что путешественники боятся выкупать путевки заранее, и глубина продаж остается очень низкой, спрос именно на новогодние каникулы резко вырос, уточнил Уманский.
"Клиенты учитывают, что новогодние каникулы — это очень короткий и конкретный период. Понимают, что спустя какое-то время мест на российских курортах может не оказаться", — прокомментировал он ситуацию.
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