https://ria.ru/20200917/putevki-1577315227.html

Эксперт рассказал, как в этом году изменился спрос на новогодние туры

Туристы бронируют туры по России на новогодние каникулы на 50 процентов активнее, чем это было в 2019 году, заявил гендиректор крупного туроператора Илья... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T11:48

2020-09-17T11:48

2020-09-17T11:48

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Туристы бронируют туры по России на новогодние каникулы на 50 процентов активнее, чем это было в 2019 году, заявил гендиректор крупного туроператора Илья Уманский."Люди понимают, что на Новый год не стоит планировать отдых за рубежом, поэтому очень активно бронируют поездки на зимние каникулы по России. По предварительным данным, рост спроса составляет примерно 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", — сказал он.Несмотря на то, что путешественники боятся выкупать путевки заранее, и глубина продаж остается очень низкой, спрос именно на новогодние каникулы резко вырос, уточнил Уманский."Клиенты учитывают, что новогодние каникулы — это очень короткий и конкретный период. Понимают, что спустя какое-то время мест на российских курортах может не оказаться", — прокомментировал он ситуацию.

https://ria.ru/20200916/osen-1576598861.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туры, туристы, новый год, туризм, новости - туризм