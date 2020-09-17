https://ria.ru/20200917/priznanie-1577395700.html

В СК назвали возможную причину самоубийства "Тесака"

Максим Марцинкевич, также известный как "Тесак", перед смертью признался в нескольких убийствах, совершать которые он начал еще с 19 лет. Об этом рассказала в... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T16:22

2020-09-17T16:22

2020-09-17T19:40

смерть националиста максима "тесака" марцинкевича

россия

светлана петренко

максим марцинкевич

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Marcinkevich/" target="_blank" data-auto="true">Максим Марцинкевич</a>, также известный как "Тесак", перед смертью признался в нескольких убийствах, совершать которые он начал еще с 19 лет. Об этом рассказала в интервью <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank">"Комсомольской правде"</a> официальный представитель Следственного комитета <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Petrenko/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Петренко</a>.По ее словам, Марцинкевич признался, что с 2003 по 2007 год совершил несколько убийств лиц неславянской внешности. Он заявил, что раскаивается в них и осуждает свои поступки. Кроме того, он подробно описал обстоятельства двойного убийства, о котором в правоохранительных органах не знали, и место захоронения жертв."Он рассказал, что слишком поздно разочаровался в своих националистических взглядах, которые толкали его к убийствам", — отметила Петренко.Представитель <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> подчеркнула, что все эти показания записаны, а Марцинкевич их сделал в "спокойной доверительной беседе" со следователем. Она добавила, что подсудимый активно сотрудничал со следствием."Нельзя исключать, что он действительно не смог смириться с осознанием тяжести и бессмысленности совершенных особо тяжких преступлений, а также с неизбежностью нового длительного, возможно даже пожизненного заключения, которое его ожидало", — резюмировала Петренко.Самоубийство "Тесака"Тело Максима Марцинкевича обнаружили в камере челябинского СИЗО накануне утром. По предварительной версии, он покончил с собой. В камере нашли несколько предсмертных записок.Отец "Тесака" Сергей Марцинкевич отказался верить в эту версию и обратился к главе СК <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александру Бастрыкину</a> с просьбой возбудить уголовное дело об убийстве и взять его под контроль.В декабре 2018 года Марцинкевича приговорили к десяти годам заключения в колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. "Тесак" и его сторонники применяли электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, публично обливали жертв краской, избивали их и отбирали у них вещи.Другие обвиняемые по этому делу получили сроки от двух лет и 11 месяцев до девяти с половиной лет.Ранее Марцинкевича судили за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания в ходе дебатов в московском клубе "Билингва". По двум делам он в совокупности получил три с половиной года заключения.

https://ria.ru/20200916/zapiska-1577361026.html

https://ria.ru/20200917/tesak-1577364090.html

https://ria.ru/20200916/tesak-1577329925.html

Василий Прекрасноволосый Ну не верить словам представителя власти, нет оснований. У нас правда из каждого утюга сочится. 177

Алексей Смирнов А зачем убивать или склонять его с самоубийству? Хотя бы один здравый довод. Там не сахар, он не относится к блатным-воровским, почет и уважение - это не его доля была там. Он признается еще в убийствах, которых и так достаточно - зачем? прибавить себе срок? Почему из каждого двинутого на голову убийцы, вы пытаетесь сделать супер-героя. Слово есть такое - безыисходность....и не таких ломала 167

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, россия, светлана петренко, максим марцинкевич, следственный комитет россии (ск рф), происшествия