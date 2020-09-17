Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200917/priznanie-1577395700.html
В СК назвали возможную причину самоубийства "Тесака"
Максим Марцинкевич, также известный как "Тесак", перед смертью признался в нескольких убийствах, совершать которые он начал еще с 19 лет. Об этом рассказала в... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T16:22
2020-09-17T19:40
смерть националиста максима "тесака" марцинкевича
россия
светлана петренко
максим марцинкевич
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/154890/46/1548904643_0:92:3075:1822_1400x0_80_0_0_fa40fa8e306293de39224d2ccd6554eb.jpg
<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Marcinkevich/" target="_blank" data-auto="true">Максим Марцинкевич</a>, также известный как "Тесак", перед смертью признался в нескольких убийствах, совершать которые он начал еще с 19 лет. Об этом рассказала в интервью <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank">"Комсомольской правде"</a> официальный представитель Следственного комитета <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Petrenko/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Петренко</a>.По ее словам, Марцинкевич признался, что с 2003 по 2007 год совершил несколько убийств лиц неславянской внешности. Он заявил, что раскаивается в них и осуждает свои поступки. Кроме того, он подробно описал обстоятельства двойного убийства, о котором в правоохранительных органах не знали, и место захоронения жертв."Он рассказал, что слишком поздно разочаровался в своих националистических взглядах, которые толкали его к убийствам", — отметила Петренко.Представитель <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> подчеркнула, что все эти показания записаны, а Марцинкевич их сделал в "спокойной доверительной беседе" со следователем. Она добавила, что подсудимый активно сотрудничал со следствием."Нельзя исключать, что он действительно не смог смириться с осознанием тяжести и бессмысленности совершенных особо тяжких преступлений, а также с неизбежностью нового длительного, возможно даже пожизненного заключения, которое его ожидало", — резюмировала Петренко.Самоубийство "Тесака"Тело Максима Марцинкевича обнаружили в камере челябинского СИЗО накануне утром. По предварительной версии, он покончил с собой. В камере нашли несколько предсмертных записок.Отец "Тесака" Сергей Марцинкевич отказался верить в эту версию и обратился к главе СК <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александру Бастрыкину</a> с просьбой возбудить уголовное дело об убийстве и взять его под контроль.В декабре 2018 года Марцинкевича приговорили к десяти годам заключения в колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. "Тесак" и его сторонники применяли электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, публично обливали жертв краской, избивали их и отбирали у них вещи.Другие обвиняемые по этому делу получили сроки от двух лет и 11 месяцев до девяти с половиной лет.Ранее Марцинкевича судили за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания в ходе дебатов в московском клубе "Билингва". По двум делам он в совокупности получил три с половиной года заключения.
https://ria.ru/20200916/zapiska-1577361026.html
https://ria.ru/20200917/tesak-1577364090.html
https://ria.ru/20200916/tesak-1577329925.html
Ну не верить словам представителя власти, нет оснований. У нас правда из каждого утюга сочится.
177
А зачем убивать или склонять его с самоубийству? Хотя бы один здравый довод. Там не сахар, он не относится к блатным-воровским, почет и уважение - это не его доля была там. Он признается еще в убийствах, которых и так достаточно - зачем? прибавить себе срок? Почему из каждого двинутого на голову убийцы, вы пытаетесь сделать супер-героя. Слово есть такое - безыисходность....и не таких ломала
167
56
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/154890/46/1548904643_286:0:3018:2048_1400x0_80_0_0_cc0850a88f744acbd4cd23c634b78f7a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, россия, светлана петренко, максим марцинкевич, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В СК назвали возможную причину самоубийства "Тесака"

16:22 17.09.2020 (обновлено: 19:40 17.09.2020)
29136
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛидер националистического движения "Реструкт" Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Максим Марцинкевич, также известный как "Тесак", перед смертью признался в нескольких убийствах, совершать которые он начал еще с 19 лет. Об этом рассказала в интервью "Комсомольской правде" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
По ее словам, Марцинкевич признался, что с 2003 по 2007 год совершил несколько убийств лиц неславянской внешности. Он заявил, что раскаивается в них и осуждает свои поступки. Кроме того, он подробно описал обстоятельства двойного убийства, о котором в правоохранительных органах не знали, и место захоронения жертв.
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
16 сентября, 23:28
Раскрыто содержание предсмертной записки "Тесака"
"Он рассказал, что слишком поздно разочаровался в своих националистических взглядах, которые толкали его к убийствам", — отметила Петренко.
Представитель СК подчеркнула, что все эти показания записаны, а Марцинкевич их сделал в "спокойной доверительной беседе" со следователем. Она добавила, что подсудимый активно сотрудничал со следствием.
"Нельзя исключать, что он действительно не смог смириться с осознанием тяжести и бессмысленности совершенных особо тяжких преступлений, а также с неизбежностью нового длительного, возможно даже пожизненного заключения, которое его ожидало", — резюмировала Петренко.

Самоубийство "Тесака"

Тело Максима Марцинкевича обнаружили в камере челябинского СИЗО накануне утром. По предварительной версии, он покончил с собой. В камере нашли несколько предсмертных записок.
Отец "Тесака" Сергей Марцинкевич отказался верить в эту версию и обратился к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело об убийстве и взять его под контроль.
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 06:26
Раскрыто содержание второй записки "Тесака"
В декабре 2018 года Марцинкевича приговорили к десяти годам заключения в колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. "Тесак" и его сторонники применяли электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, публично обливали жертв краской, избивали их и отбирали у них вещи.
Другие обвиняемые по этому делу получили сроки от двух лет и 11 месяцев до девяти с половиной лет.
Ранее Марцинкевича судили за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания в ходе дебатов в московском клубе "Билингва". По двум делам он в совокупности получил три с половиной года заключения.
Максим Марцинкевич (Тесак), обвиняемый в нападении на людей, во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы. 20 июня 2017 - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 16:17
Адвокат "Тесака" заявил, что тот дал показания под давлением
5828182028271
Обсудить 56
Смерть националиста Максима "Тесака" МарцинкевичаРоссияСветлана ПетренкоМаксим МарцинкевичСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
Популярные комментарии
Ну не верить словам представителя власти, нет оснований. У нас правда из каждого утюга сочится.
17 сентября, 16:24
ВПВасилий Прекрасноволосый
3946210351
А зачем убивать или склонять его с самоубийству? Хотя бы один здравый довод. Там не сахар, он не относится к блатным-воровским, почет и уважение - это не его доля была там. Он признается еще в убийствах, которых и так достаточно - зачем? прибавить себе срок? Почему из каждого двинутого на голову убийцы, вы пытаетесь сделать супер-героя. Слово есть такое - безыисходность....и не таких ломала
17 сентября, 16:51
Алексей СмирновАлексей Смирнов
85322867
Рекомендуем
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе, чрезвычайный и полномочный посол РФ Владимир Чижов
Постпред России при ЕС рассказал об ошибке в резолюции ЕП по Навальному
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за ситуации с Навальным
Педагог дополнительного образования проводит дистанционное занятие с учениками у себя дома в Москве
Собянин рекомедовал сохранять дистанционный режим работы
Девушка в медицинской маске
В Кремле заявили об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции
Алексей Навальный
МИД прокомментировал планы ЕС дать новым санкциям имя Навального
Алексей Навальный
Соратники Навального сообщили о найденной в Томске бутылке со следами яда
Алексей Навальный
Разработчик "Новичка" оценил появление бутылки с ядом в деле Навального
Мужчина в медицинской маске в аптеке в Новосибирске
Минздрав одобрил амбулаторное применение двух препаратов от COVID-19
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм
Уничтожить русскую вакцину: маленький гешефт большой политики
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы
Раскрыто содержание предсмертной записки "Тесака"
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Кремль прокомментировал планы Польши арестовать российских диспетчеров
Самолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая
Россия изменила правила въезда в страну
Школьный аттестат
Минобрнауки изменило правила приема студентов в вузы
Избранный губернатор Белгородской области Евгений Савченко во время инаугурации в Белгороде. 21 сентября 2017
Белгородский губернатор Савченко сообщил об уходе с поста
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Четыре сенатора написали заявление о досрочном сложении полномочий
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:03Эксперт рассказал, как быть, если вы отправили деньги не на ту карту
02:49Правительство опубликовало видео аварийного состояния Белого дома
02:26Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны
02:23В ЕП заявили о желании США остановить "Северный поток — 2" любой ценой
02:08Эксперт объяснил, как могут украсть ваш вклад в банке
02:03Эксперт рассказал, когда на самом деле устаревает смартфон
02:00Врач призвал не бояться температуры 37 градусов
01:51Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 30 миллионов
01:35Роскосмос подтвердил сообщения об утечке аммиака на МКС
01:04Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском
01:03Источник сообщил об утечке аммиака на американском сегменте МКС
00:33Британия подняла истребители для сопровождения Ту-142 над Северным морем
00:12Вильфанд рассказал, в какие регионы придет бабье лето
23:56Итальянская партия назвала резолюцию ЕП по Навальному поспешным решением
23:31Украина согласилась включить "формулу Штайнмайера" в закон о Донбассе
23:10Глава МВД Украины посоветовал Лукашенко "попить водички и успокоиться"
23:07Ивлееву укусила муха цеце
23:05В Москве умерли восемь пациентов с коронавирусом
22:43Один из богатейших сенаторов Лисовский покинет Совет Федерации
22:34Захарова пообещала справедливый ответ на санкции против России
Лента новостейМолния