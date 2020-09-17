https://ria.ru/20200917/privychki-1577392755.html
Названы самые раздражающие россиян привычки коллег
Громкие разговоры по телефону на рабочем месте стали самой раздражающей россиян привычкой, которую они замечали у своих коллег. Об этом говорится в исследовании РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T15:47
2020-09-17T15:47
2020-09-17T16:23
работа.ру
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Громкие разговоры по телефону на рабочем месте стали самой раздражающей россиян привычкой, которую они замечали у своих коллег. Об этом говорится в исследовании сервиса <a href="https://www.rabota.ru/" target="_blank">"Работа.ру"</a>, результаты которого приводит <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank">RT.</a>Так, выяснилось, что шумные беседы раздражают 36 процентов опрошенных. Еще 35 процентов участников исследования назвали самой невыносимой характеристикой коллег нечистоплотность.Также 34 процента респондентов признались, что их раздражает обыкновение коллег делать работу в последний момент. Еще 30 процентов опрошенных отметили, что им не нравятся частые перекуры, которые устраивают их коллеги в рабочее время.Раздражение у россиян также вызывают частые отгулы — 21 процент опрошенных. Еще 13 процентов участников исследования отметили, что им не нравится, когда их коллеги употребляют слишком много алкоголя на корпоративах.Всего в опросе принимали участие более 4,6 тысячи респондентов по всей России.
https://ria.ru/20200710/1574145785.html
6
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
работа.ру, россия, общество
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.
Громкие разговоры по телефону на рабочем месте стали самой раздражающей россиян привычкой, которую они замечали у своих коллег. Об этом говорится в исследовании сервиса "Работа.ру"
, результаты которого приводит RT.
Так, выяснилось, что шумные беседы раздражают 36 процентов опрошенных. Еще 35 процентов участников исследования назвали самой невыносимой характеристикой коллег нечистоплотность.
Также 34 процента респондентов признались, что их раздражает обыкновение коллег делать работу в последний момент. Еще 30 процентов опрошенных отметили, что им не нравятся частые перекуры, которые устраивают их коллеги в рабочее время.
Раздражение у россиян также вызывают частые отгулы — 21 процент опрошенных. Еще 13 процентов участников исследования отметили, что им не нравится, когда их коллеги употребляют слишком много алкоголя на корпоративах.
Всего в опросе принимали участие более 4,6 тысячи респондентов по всей России.