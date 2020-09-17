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Названы самые раздражающие россиян привычки коллег
Громкие разговоры по телефону на рабочем месте стали самой раздражающей россиян привычкой, которую они замечали у своих коллег. Об этом говорится в исследовании РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T15:47
2020-09-17T16:23
работа.ру
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Громкие разговоры по телефону на рабочем месте стали самой раздражающей россиян привычкой, которую они замечали у своих коллег. Об этом говорится в исследовании сервиса <a href="https://www.rabota.ru/" target="_blank">"Работа.ру"</a>, результаты которого приводит <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank">RT.</a>Так, выяснилось, что шумные беседы раздражают 36 процентов опрошенных. Еще 35 процентов участников исследования назвали самой невыносимой характеристикой коллег нечистоплотность.Также 34 процента респондентов признались, что их раздражает обыкновение коллег делать работу в последний момент. Еще 30 процентов опрошенных отметили, что им не нравятся частые перекуры, которые устраивают их коллеги в рабочее время.Раздражение у россиян также вызывают частые отгулы — 21 процент опрошенных. Еще 13 процентов участников исследования отметили, что им не нравится, когда их коллеги употребляют слишком много алкоголя на корпоративах.Всего в опросе принимали участие более 4,6 тысячи респондентов по всей России.
https://ria.ru/20200710/1574145785.html
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россия
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60
работа.ру, россия, общество

Названы самые раздражающие россиян привычки коллег

15:47 17.09.2020 (обновлено: 16:23 17.09.2020)
3269
© Fotolia / lenetsnikolaiРабочий стол
Рабочий стол - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Fotolia / lenetsnikolai
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Громкие разговоры по телефону на рабочем месте стали самой раздражающей россиян привычкой, которую они замечали у своих коллег. Об этом говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого приводит RT.
Так, выяснилось, что шумные беседы раздражают 36 процентов опрошенных. Еще 35 процентов участников исследования назвали самой невыносимой характеристикой коллег нечистоплотность.
Мужчина на рабочем месте - РИА Новости, 1920, 10.07.2020
10 июля, 05:42
Исследование показало, каких коллег больше всего не любят россияне
Также 34 процента респондентов признались, что их раздражает обыкновение коллег делать работу в последний момент. Еще 30 процентов опрошенных отметили, что им не нравятся частые перекуры, которые устраивают их коллеги в рабочее время.
Раздражение у россиян также вызывают частые отгулы — 21 процент опрошенных. Еще 13 процентов участников исследования отметили, что им не нравится, когда их коллеги употребляют слишком много алкоголя на корпоративах.
Всего в опросе принимали участие более 4,6 тысячи респондентов по всей России.
73454227
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Работа.руРоссияОбщество
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