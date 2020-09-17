https://ria.ru/20200917/privychki-1577392755.html

Названы самые раздражающие россиян привычки коллег

Громкие разговоры по телефону на рабочем месте стали самой раздражающей россиян привычкой, которую они замечали у своих коллег. Об этом говорится в исследовании РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T15:47

2020-09-17T15:47

2020-09-17T16:23

работа.ру

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Громкие разговоры по телефону на рабочем месте стали самой раздражающей россиян привычкой, которую они замечали у своих коллег. Об этом говорится в исследовании сервиса <a href="https://www.rabota.ru/" target="_blank">"Работа.ру"</a>, результаты которого приводит <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank">RT.</a>Так, выяснилось, что шумные беседы раздражают 36 процентов опрошенных. Еще 35 процентов участников исследования назвали самой невыносимой характеристикой коллег нечистоплотность.Также 34 процента респондентов признались, что их раздражает обыкновение коллег делать работу в последний момент. Еще 30 процентов опрошенных отметили, что им не нравятся частые перекуры, которые устраивают их коллеги в рабочее время.Раздражение у россиян также вызывают частые отгулы — 21 процент опрошенных. Еще 13 процентов участников исследования отметили, что им не нравится, когда их коллеги употребляют слишком много алкоголя на корпоративах.Всего в опросе принимали участие более 4,6 тысячи респондентов по всей России.

https://ria.ru/20200710/1574145785.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

работа.ру, россия, общество