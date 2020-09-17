https://ria.ru/20200917/pozhertvovaniya-1577377719.html

В Госдуме предложили штрафовать за нелегальные ящики для пожертвований

Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Костенко внесла в нижнюю палату парламента законопроект о штрафах до 100 тысяч рублей за нарушение правил установки... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T12:20

2020-09-17T12:20

2020-09-17T12:20

госдума рф

единая россия

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> от "Единой России" <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Kostenko/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Костенко</a> внесла в нижнюю палату парламента законопроект о штрафах до 100 тысяч рублей за нарушение правил установки ящиков для благотворительных пожертвований, документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.Изменения предлагаются в Кодекс об административных правонарушениях. В частности, депутат предлагает дополнить КоАП новой статьей о нарушениях правил установки и использования ящиков для пожертвований.Инициативой предлагается, что за установку и использование НКО, которая имеет право заниматься благотворительностью, ящиков для пожертвований с нарушением требований будет грозить предупреждением и штрафом от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц с конфискацией предмета нарушения, от 10 до 50 тысяч - для юрлиц.Кроме того, за установку и использование ящика для сбора пожертвований лицом, которое не имеет права на осуществление такой деятельности, также будет грозить предупреждение или штраф от 3 до 5 тысяч рублей с конфискацией предмета нарушения для граждан, от 20 до 50 тысяч с конфискацией предмета нарушения для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч с конфискацией для юрлиц.Вместе с тем, в пакете документов к проекту отсутствует отзыв правительства РФ. В конце ноября прошлого года президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подписал закон, вводящий требование об обязательном предоставлении официального отзыва правительства при внесении в Госдуму законопроектов, касающихся поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

https://ria.ru/20200914/vozhdenie-1577195019.html

https://ria.ru/20200909/dispanserizatsiya-1576967324.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, единая россия, владимир путин, общество