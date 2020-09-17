https://ria.ru/20200917/pozhar-1577393448.html
У клиники в Красноярске, где произошел пожар, были не все лицензии
Директор красноярской частной клиники "Чистый город", где при пожаре погибли люди, рассказала следователям, что у организации не было лицензии на лечение в... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T15:56
2020-09-17T15:56
2020-09-17T16:40
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
козульский район
красноярск
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 17 сен — РИА Новости.</strong> Директор <a href="https://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank">красноярской</a> частной клиники "Чистый город", где при пожаре погибли люди, рассказала следователям, что у организации не было лицензии на лечение в условиях круглосуточного стационара. Инцидент произошел в ночь на четверг на проспекте Мира, дом 115А. Четыре человека скончались, двое остаются в тяжелом состоянии. Сначала возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что по неосторожности привело к гибели двух и более человек. Руководителя медицинского учреждения задержали.Позже выяснилось, что причиной стал поджог, который устроил пациент (сам он не пострадал и уже задержан), поэтому возбуждено дело об убийстве двух и более человек общеопасным способом.Назначены экспертизы и допросы. Так, сотрудники клиники рассказали, что "пожарная сигнализация сработала не должным образом, в результате чего была несвоевременно организована эвакуация".
https://ria.ru/20200913/krasnodar-1577172111.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), козульский район, красноярск, происшествия