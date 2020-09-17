Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200917/pozhar-1577391515.html
Разыскиваемого после пожара в красноярской клинике мужчину задержали
Оперативники задержали мужчину, сбежавшего после пожара в частной клинике в Красноярске, где погибли четыре человека, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T15:30
2020-09-17T18:12
пожар в наркологической клинике в красноярске
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577402263_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_670003e679322f721fac16a65756afde.jpg
<strong>КРАСНОЯРСК, 17 сен - РИА Новости.</strong> Оперативники задержали мужчину, сбежавшего после пожара в частной клинике в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a>, где погибли четыре человека, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> региона, пожар произошел из-за поджога, который устроил пациент клиники. После чего пропал, его начали искать правоохранители. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом."Задержан нашими сотрудниками краевого уголовного розыска. В Козульском районе", - сказала собеседница агентства.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России сообщило, что четыре человека погибли, двое пострадали при пожаре в частной наркологической клинике в Красноярске. В СК сообщили о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, директор клиники задержана.
https://radiosputnik.ria.ru/20200917/pozhar-1577375359.html
красноярск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Задержание подозреваемого в поджоге в Красноярском крае
В Красноярском крае задержан мужчина, подозреваемый в убийстве путем поджога четверых пациентов частной наркологической клиники
2020-09-17T15:30
true
PT0M17S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577402263_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_8ff46e3f0ba168cb9ded0e09975362c2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар в наркологической клинике в красноярске, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярск, происшествия

Разыскиваемого после пожара в красноярской клинике мужчину задержали

15:30 17.09.2020 (обновлено: 18:12 17.09.2020)
786
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 17 сен - РИА Новости. Оперативники задержали мужчину, сбежавшего после пожара в частной клинике в Красноярске, где погибли четыре человека, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.
По данным СК региона, пожар произошел из-за поджога, который устроил пациент клиники. После чего пропал, его начали искать правоохранители. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.
"Задержан нашими сотрудниками краевого уголовного розыска. В Козульском районе", - сказала собеседница агентства.
Ранее МЧС России сообщило, что четыре человека погибли, двое пострадали при пожаре в частной наркологической клинике в Красноярске. В СК сообщили о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, директор клиники задержана.
Пожар в наркологической клинике в Красноярске - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 11:50
СК озвучил новую версию пожара в клинике Красноярска
600100
Обсудить 0
Пожар в наркологической клинике в КрасноярскеСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КрасноярскПроисшествия
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что американцы никогда не узнают точных результатов выборов
Алексей Навальный
В Госдуме назвали резолюцию ЕП по Навальному вмешательством в дела России
Молоток в зале судебных заседаний
В Калининграде группа наркоторговцев пойдет под суд
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В ЕП призвали Лукашенко не подвергать опасности суверенитет Белоруссии
Мюсли с кунжутом и кокосовой стружкой
Названы шесть "низкокалорийных" и полезных продуктов, мешающих похудеть
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Зюганов назвал ситуацию с Навальным провокацией и чушью
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода раздает врачам средства защиты от COVID-19
Раввин: религиозные организации могут сами аттестовывать духовенство
Мужчина в защитной маске на фоне табло с котировками ценных бумаг в Гонконге
Оценен ущерб мировой экономике от коронавируса
Работа Flower Thrower художника Banksy в галерее в Лондоне
Бэнкси лишился прав на свою работу в Иерусалиме из-за анонимности
Основатель Duty Free Чак Фини
Основатель Duty Free пожертвовал все деньги на благотворительность
Статуя Фемиды
В России могут запретить забирать детей из семьи без решения суда
Экспресс-тестирование на COVID-19
COVID-19 обнаружили у 48 студентов Петербургской духовной академии
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пригрозил депутатам "показательными посадками"
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
В Крым поступила первая партия вакцины от коронавируса
Рабочий стол
Названы самые раздражающие россиян привычки коллег
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:03Эксперт рассказал, как быть, если вы отправили деньги не на ту карту
02:49Правительство опубликовало видео аварийного состояния Белого дома
02:26Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны
02:23В ЕП заявили о желании США остановить "Северный поток — 2" любой ценой
02:08Эксперт объяснил, как могут украсть ваш вклад в банке
02:03Эксперт рассказал, когда на самом деле устаревает смартфон
02:00Врач призвал не бояться температуры 37 градусов
01:51Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 30 миллионов
01:35Роскосмос подтвердил сообщения об утечке аммиака на МКС
01:04Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском
01:03Источник сообщил об утечке аммиака на американском сегменте МКС
00:33Британия подняла истребители для сопровождения Ту-142 над Северным морем
00:12Вильфанд рассказал, в какие регионы придет бабье лето
23:56Итальянская партия назвала резолюцию ЕП по Навальному поспешным решением
23:31Украина согласилась включить "формулу Штайнмайера" в закон о Донбассе
23:10Глава МВД Украины посоветовал Лукашенко "попить водички и успокоиться"
23:07Ивлееву укусила муха цеце
23:05В Москве умерли восемь пациентов с коронавирусом
22:43Один из богатейших сенаторов Лисовский покинет Совет Федерации
22:34Захарова пообещала справедливый ответ на санкции против России
Лента новостейМолния