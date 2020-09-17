https://ria.ru/20200917/pozhar-1577391515.html
Разыскиваемого после пожара в красноярской клинике мужчину задержали
Оперативники задержали мужчину, сбежавшего после пожара в частной клинике в Красноярске, где погибли четыре человека, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T15:30
2020-09-17T15:30
2020-09-17T18:12
пожар в наркологической клинике в красноярске
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярск
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 17 сен - РИА Новости.</strong> Оперативники задержали мужчину, сбежавшего после пожара в частной клинике в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a>, где погибли четыре человека, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> региона, пожар произошел из-за поджога, который устроил пациент клиники. После чего пропал, его начали искать правоохранители. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом."Задержан нашими сотрудниками краевого уголовного розыска. В Козульском районе", - сказала собеседница агентства.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России сообщило, что четыре человека погибли, двое пострадали при пожаре в частной наркологической клинике в Красноярске. В СК сообщили о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, директор клиники задержана.
https://radiosputnik.ria.ru/20200917/pozhar-1577375359.html
красноярск
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Задержание подозреваемого в поджоге в Красноярском крае
В Красноярском крае задержан мужчина, подозреваемый в убийстве путем поджога четверых пациентов частной наркологической клиники
2020-09-17T15:30
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PT0M17S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар в наркологической клинике в красноярске, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярск, происшествия