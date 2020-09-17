https://ria.ru/20200917/pozhar-1577391515.html

Разыскиваемого после пожара в красноярской клинике мужчину задержали

Оперативники задержали мужчину, сбежавшего после пожара в частной клинике в Красноярске, где погибли четыре человека, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T15:30

2020-09-17T15:30

2020-09-17T18:12

пожар в наркологической клинике в красноярске

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярск

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 17 сен - РИА Новости.</strong> Оперативники задержали мужчину, сбежавшего после пожара в частной клинике в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a>, где погибли четыре человека, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> региона, пожар произошел из-за поджога, который устроил пациент клиники. После чего пропал, его начали искать правоохранители. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом."Задержан нашими сотрудниками краевого уголовного розыска. В Козульском районе", - сказала собеседница агентства.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России сообщило, что четыре человека погибли, двое пострадали при пожаре в частной наркологической клинике в Красноярске. В СК сообщили о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, директор клиники задержана.

https://radiosputnik.ria.ru/20200917/pozhar-1577375359.html

красноярск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержание подозреваемого в поджоге в Красноярском крае В Красноярском крае задержан мужчина, подозреваемый в убийстве путем поджога четверых пациентов частной наркологической клиники 2020-09-17T15:30 true PT0M17S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в наркологической клинике в красноярске, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярск, происшествия