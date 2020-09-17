https://ria.ru/20200917/pozhar-1577374015.html

Названа причина пожара в красноярской клинике

Причиной пожара в красноярской частной клинике "Чистый город" стал поджог, сообщили в региональном СК. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T11:33

2020-09-17T11:33

2020-09-17T12:03

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в наркологической клинике в красноярске

красноярск

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 17 сен — РИА Новости.</strong> Причиной пожара в <a href="https://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank">красноярской</a> частной клинике "Чистый город" стал поджог, сообщили в региональном <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.Инцидент произошел в ночь на четверг на проспекте Мира, дом 115А. Четыре человека погибли, двое остаются в тяжелом состоянии. Уточняется, что злоумышленник не пострадал, его личность устанавливают.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что по неосторожности привело к гибели двух и более человек.Следователи изъяли документацию и допрашивают руководство и сотрудников медучреждения, а также свидетелей и очевидцев. Директора клиники задержали. Назначены экспертизы, идет проверка.

https://ria.ru/20200917/pozhar-1577363754.html

Александр Ф Меня умиляет работа следкома: "один из пациентов поджигает предметы интерьера", а задерживают директора! Директор - тот самый пациент? 19

Серж Директор -- тот самый человек, в чьи прямые обязанности входит недопущение возможности подобных действий. 11

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красноярск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в наркологической клинике в красноярске, красноярск, происшествия