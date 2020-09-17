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Названа причина пожара в красноярской клинике
Причиной пожара в красноярской частной клинике "Чистый город" стал поджог, сообщили в региональном СК. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T11:33
2020-09-17T12:03
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в наркологической клинике в красноярске
красноярск
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 17 сен — РИА Новости.</strong> Причиной пожара в <a href="https://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank">красноярской</a> частной клинике "Чистый город" стал поджог, сообщили в региональном <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.Инцидент произошел в ночь на четверг на проспекте Мира, дом 115А. Четыре человека погибли, двое остаются в тяжелом состоянии. Уточняется, что злоумышленник не пострадал, его личность устанавливают.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что по неосторожности привело к гибели двух и более человек.Следователи изъяли документацию и допрашивают руководство и сотрудников медучреждения, а также свидетелей и очевидцев. Директора клиники задержали. Назначены экспертизы, идет проверка.
https://ria.ru/20200917/pozhar-1577363754.html
Меня умиляет работа следкома: "один из пациентов поджигает предметы интерьера", а задерживают директора! Директор - тот самый пациент?
19
Директор -- тот самый человек, в чьи прямые обязанности входит недопущение возможности подобных действий.
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красноярск
РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в наркологической клинике в красноярске, красноярск, происшествия

Названа причина пожара в красноярской клинике

11:33 17.09.2020 (обновлено: 12:03 17.09.2020)
12036
© СК РФКадр видео начала пожара в Красноярском медцентре
Кадр видео начала пожара в Красноярском медцентре - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© СК РФ
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 17 сен — РИА Новости. Причиной пожара в красноярской частной клинике "Чистый город" стал поджог, сообщили в региональном СК.
"Следователи в ходе просмотра видео, изъятого с камер внутреннего наблюдения, установили, что один из пациентов поджигает предметы интерьера, в результате чего происходит быстрое распространение огня по палате", — говорится в релизе.
Инцидент произошел в ночь на четверг на проспекте Мира, дом 115А. Четыре человека погибли, двое остаются в тяжелом состоянии.
Уточняется, что злоумышленник не пострадал, его личность устанавливают.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что по неосторожности привело к гибели двух и более человек.
Следователи изъяли документацию и допрашивают руководство и сотрудников медучреждения, а также свидетелей и очевидцев. Директора клиники задержали.
Назначены экспертизы, идет проверка.
Пожар в частной наркологической клинике в Красноярске - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 05:02
В Красноярске рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в клинике
3151911212
Обсудить 7
Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар в наркологической клинике в КрасноярскеКрасноярскПроисшествия
Популярные комментарии
Меня умиляет работа следкома: "один из пациентов поджигает предметы интерьера", а задерживают директора! Директор - тот самый пациент?
17 сентября, 12:17
Александр ФАлександр Ф
1030006
Директор -- тот самый человек, в чьи прямые обязанности входит недопущение возможности подобных действий.
17 сентября, 12:40
СержСерж
501014
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