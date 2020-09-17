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Названа предварительная причина пожара в красноярской клинике
Короткое замыкание электропроводки могло стать причиной пожара в частной наркологической клинике в Красноярске, где при пожаре погибли люди, сообщили... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T10:18
2020-09-17T10:27
пожар в наркологической клинике в красноярске
красноярск
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 17 сен - РИА Новости.</strong> Короткое замыкание электропроводки могло стать причиной пожара в частной наркологической клинике в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a>, где при пожаре погибли люди, сообщили журналистам в краевом главке <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.Она отметила, что расследование длится до 10 дней, а по таким пожарам - и до месяца.Ранее МЧС России сообщило, что четыре человека погибли, двое пострадали при пожаре в частной наркологической клинике в Красноярске. В <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> сообщили о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, директор клиники задержана.
красноярск
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Обыск в частной наркологической клинике "Чистый город"
В рамках расследования уголовного дела по факту гибели в результате пожара четверых пациентов частной наркологической клиники по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) задержана 45-летняя директор клиники «Чистый город».
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видео, пожар в наркологической клинике в красноярске, красноярск, происшествия
Названа предварительная причина пожара в красноярской клинике
КРАСНОЯРСК, 17 сен - РИА Новости. Короткое замыкание электропроводки могло стать причиной пожара в частной наркологической клинике в Красноярске, где при пожаре погибли люди, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.
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Названа предварительная причина пожара в красноярской клинике

10:18 17.09.2020 (обновлено: 10:27 17.09.2020)
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© Фото : Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Республике ХакасияМедицинский центр "Чистый город" в Красноярске, где произошел пожар
Медицинский центр Чистый город в Красноярске, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Фото : Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия
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КРАСНОЯРСК, 17 сен - РИА Новости. Короткое замыкание электропроводки могло стать причиной пожара в частной наркологической клинике в Красноярске, где при пожаре погибли люди, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.
"Короткое замыкание электропроводки могло стать причиной пожара. Это предварительная причина пожара, и это не значит, что она подтвердится после окончания расследования причин пожара", - сказала представитель главка.
Она отметила, что расследование длится до 10 дней, а по таким пожарам - и до месяца.
Ранее МЧС России сообщило, что четыре человека погибли, двое пострадали при пожаре в частной наркологической клинике в Красноярске. В СК сообщили о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, директор клиники задержана.
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Пожар в наркологической клинике в КрасноярскеКрасноярскПроисшествия
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