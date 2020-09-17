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В Красноярске задержали директора клиники, где произошел пожар
В Красноярске задержали директора частной наркологической клиники "Чистый город", где при пожаре погибли четыре человека, сообщили в региональном СК. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T06:24
2020-09-17T08:58
пожар в наркологической клинике в красноярске
следственный комитет россии (ск рф)
красноярск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a> задержали директора частной наркологической клиники "Чистый город", где при пожаре погибли четыре человека, сообщили в региональном <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.Инцидент произошел в ночь на четверг на проспекте Мира, дом 115А. Два человека остаются в тяжелом состоянии.По предварительной версии, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем или неисправности электрооборудования.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что по неосторожности привело к гибели двух и более человек.Следователи изъяли документацию и допрашивают руководство и сотрудников клиники, а также свидетелей и очевидцев.Назначены экспертизы, идет проверка, к ней намерен подключиться Росздравнадзор.
https://ria.ru/20200917/pozhar-1577363754.html
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красноярск
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пожар в наркологической клинике в красноярске, следственный комитет россии (ск рф), красноярск, происшествия

В Красноярске задержали директора клиники, где произошел пожар

06:24 17.09.2020 (обновлено: 08:58 17.09.2020)
9918
© Фото : МЧС РФПожар в частной наркологической клинике в Красноярске
Пожар в частной наркологической клинике в Красноярске - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Фото : МЧС РФ
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Красноярске задержали директора частной наркологической клиники "Чистый город", где при пожаре погибли четыре человека, сообщили в региональном СК.
Инцидент произошел в ночь на четверг на проспекте Мира, дом 115А. Два человека остаются в тяжелом состоянии.
По предварительной версии, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем или неисправности электрооборудования.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что по неосторожности привело к гибели двух и более человек.
Следователи изъяли документацию и допрашивают руководство и сотрудников клиники, а также свидетелей и очевидцев.
Назначены экспертизы, идет проверка, к ней намерен подключиться Росздравнадзор.
Пожар в частной наркологической клинике в Красноярске - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
05:02
В Красноярске рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в клинике
420645510
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Пожар в наркологической клинике в КрасноярскеСледственный комитет России (СК РФ)КрасноярскПроисшествия
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