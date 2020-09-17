https://ria.ru/20200917/pozhar-1577364055.html

В Красноярске задержали директора клиники, где произошел пожар

В Красноярске задержали директора частной наркологической клиники "Чистый город", где при пожаре погибли четыре человека, сообщили в региональном СК. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T06:24

2020-09-17T06:24

2020-09-17T08:58

пожар в наркологической клинике в красноярске

следственный комитет россии (ск рф)

красноярск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a> задержали директора частной наркологической клиники "Чистый город", где при пожаре погибли четыре человека, сообщили в региональном <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.Инцидент произошел в ночь на четверг на проспекте Мира, дом 115А. Два человека остаются в тяжелом состоянии.По предварительной версии, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем или неисправности электрооборудования.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что по неосторожности привело к гибели двух и более человек.Следователи изъяли документацию и допрашивают руководство и сотрудников клиники, а также свидетелей и очевидцев.Назначены экспертизы, идет проверка, к ней намерен подключиться Росздравнадзор.

https://ria.ru/20200917/pozhar-1577363754.html

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красноярск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в наркологической клинике в красноярске, следственный комитет россии (ск рф), красноярск, происшествия