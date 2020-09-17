https://ria.ru/20200917/pozhar-1577362898.html

В Красноярске возбудили дело после пожара в клинике

Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после гибели четырех человек из-за пожара в частной наркологической клинике в... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T02:36

2020-09-17T02:36

2020-09-17T10:47

пожар в наркологической клинике в красноярске

красноярск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после гибели четырех человек из-за пожара в частной наркологической клинике в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a>, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.По данным ведомства, возгорание произошло в помещениях частной наркологической клиники "Чистый город", расположенной в центре Красноярска. В ходе тушения пожара были обнаружены тела четырех пациентов, число пострадавших устанавливается.

https://radiosputnik.ria.ru/20200914/pozhar-nizhnekamsk-1577238764.html

красноярск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в наркологической клинике в красноярске, красноярск, происшествия