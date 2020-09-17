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Названа возможная причина пожара в частной клинике в Красноярске
Неосторожное обращение с огнем и неисправность в электрооборудовании могли стать причиной пожара в частной наркологической клинике в Красноярске, сообщил РИА... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T01:42
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пожар в наркологической клинике в красноярске
красноярск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Неосторожное обращение с огнем и неисправность в электрооборудовании могли стать причиной пожара в частной наркологической клинике в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a>, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России сообщило, что четыре человека погибли, двое пострадали при пожаре в частной наркологической клинике в Красноярске.
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пожар в наркологической клинике в красноярске, красноярск, происшествия

Названа возможная причина пожара в частной клинике в Красноярске

01:42 17.09.2020 (обновлено: 07:11 17.09.2020)
3205
© Фото : МЧС РФПожар в частной наркологической клинике в Красноярске
Пожар в частной наркологической клинике в Красноярске - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Фото : МЧС РФ
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Неосторожное обращение с огнем и неисправность в электрооборудовании могли стать причиной пожара в частной наркологической клинике в Красноярске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее МЧС России сообщило, что четыре человека погибли, двое пострадали при пожаре в частной наркологической клинике в Красноярске.
"Предварительно рассматриваются две причины пожара в наркологической клинике - неосторожное обращение с огнем и неисправность в электрооборудовании", - сказал собеседник агентства.
Работник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 23:00
Жертвой пожара в многоэтажке в Нижнекамске стал один человек
010557
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Пожар в наркологической клинике в КрасноярскеКрасноярскПроисшествия
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