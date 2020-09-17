https://ria.ru/20200917/pozhar-1577362529.html
Названа возможная причина пожара в частной клинике в Красноярске
Неосторожное обращение с огнем и неисправность в электрооборудовании могли стать причиной пожара в частной наркологической клинике в Красноярске, сообщил РИА... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T01:42
2020-09-17T01:42
2020-09-17T07:11
пожар в наркологической клинике в красноярске
красноярск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Неосторожное обращение с огнем и неисправность в электрооборудовании могли стать причиной пожара в частной наркологической клинике в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a>, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России сообщило, что четыре человека погибли, двое пострадали при пожаре в частной наркологической клинике в Красноярске.
https://radiosputnik.ria.ru/20200914/pozhar-nizhnekamsk-1577238764.html
красноярск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар в наркологической клинике в красноярске, красноярск, происшествия