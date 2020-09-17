https://ria.ru/20200917/pozhar-1577362493.html

При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека

Четыре человека погибли, двое пострадали при пожаре в частной наркологической клинике в Красноярске, сообщает МЧС России. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T01:29

2020-09-17T01:29

2020-09-17T05:18

пожар в наркологической клинике в красноярске

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Четыре человека погибли, двое пострадали при пожаре в частной наркологической клинике в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a>, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России.Информация о возгорании в клинике, расположенной по адресу проспект Мира, дом 115а, поступила в среду в 23.46 мск (03.46 четверга по местному времени). Очаг пожара площадью десять квадратных метров находился в кабинете на первом этаже.В 01.19 мск возгорание ликвидировали. Из клиники эвакуировали 16 человек, для их обогрева на место происшествия направили автобус.По предварительной версии, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем или неисправности электрооборудования. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

https://radiosputnik.ria.ru/20200914/pozhar-nizhnekamsk-1577238764.html

красноярск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в наркологической клинике в красноярске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярск, происшествия