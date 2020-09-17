МИД считает навязывание посредничества в Белоруссии недопустимым
16:06 17.09.2020 (обновлено: 16:19 17.09.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Москва считает недопустимым навязывание односторонних посреднических услуг для урегулирования ситуации в Белоруссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, Россия внимательно следит за развитием ситуации в Белоруссии. Она добавила, что Москва рассчитывает на скорейшую нормализацию обстановки, уважает позицию братского народа, выраженную в ходе выборов.
"Мы выступаем за то, чтобы урегулирование ситуации происходило в спокойном ключе через внутрибелорусский диалог, без подсказок и, конечно, особенно без давления извне. Недопустимо навязывание односторонних посреднических услуг и содействия", - сказала Захарова на брифинге.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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