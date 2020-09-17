https://ria.ru/20200917/posrednichestvo-1577394226.html

МИД считает навязывание посредничества в Белоруссии недопустимым

Москва считает недопустимым навязывание односторонних посреднических услуг для урегулирования ситуации в Белоруссии, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T16:06

2020-09-17T16:06

2020-09-17T16:19

протесты в белоруссии

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

москва

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> считает недопустимым навязывание односторонних посреднических услуг для урегулирования ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.По словам Захаровой, Россия внимательно следит за развитием ситуации в Белоруссии. Она добавила, что Москва рассчитывает на скорейшую нормализацию обстановки, уважает позицию братского народа, выраженную в ходе выборов.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200917/lukashenko-1577392106.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, минск, белоруссия, в мире