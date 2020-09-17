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https://ria.ru/20200917/port-1577366361.html
Судно для работы на "Северном потоке — 2" прибыло в немецкий порт
Судно снабжения "Иван Сидоренко", которое планируется использовать для подачи труб при достройке газопровода "Северный поток 2", прибыло в порт Мукран -... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T09:14
2020-09-17T10:33
allseas
uniper
северный поток — 2
балтийское море
газпром
сша
калининград
экономика
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Судно снабжения "Иван Сидоренко", которое планируется использовать для подачи труб при достройке газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>", прибыло в порт Мукран - логистическую базу проекта, следует из данных портала <a href="https://www.marinetraffic.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Marine Traffic</a>.Судно зашло в порт в четверг утром, путь до Мукрана занял два дня. Там уже находится трубоукладчик "Академик Черский", использование которого считается основным вариантом достройки газопровода. Второй возможный трубоукладчик - баржа "Фортуна" - стоит в порту немецкого же <a href="http://ria.ru/location_Rostok/" target="_blank" data-auto="true">Ростока</a>.Судно снабжения буровых платформ "Иван Сидоренко" было построено на <a href="http://ria.ru/organization_Amurskijj_sudostroitelnyjj_zavod/" target="_blank" data-auto="true">Амурском судостроительном заводе</a> и в декабре 2018 года передано в эксплуатацию "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпром</a> флоту". Снабженец предназначен для работ с полупогружными плавучими буровыми установками и имеет неограниченный район плавания. Его планируется использовать при строительстве "Северного потока 2" наряду с другим судном такого типа - "Остап Шеремет", которое сейчас стоит в <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграде</a>.Официально "Газпром" в августе сообщал лишь, что сохраняет планы достроить "Северный поток 2" и ведет необходимую для этого работу. Компания подчеркивала, что ограничена в публичном раскрытии информации, в том числе потому, что на проект оказывается значительное давление.Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. Его реализует <a href="http://ria.ru/organization_Nord_Stream_2/" target="_blank" data-auto="true">Nord Stream 2 AG</a> с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - <a href="http://ria.ru/organization_Royal_Dutch_Shell/" target="_blank" data-auto="true">Royal Dutch Shell</a>, <a href="http://ria.ru/organization_OMV/" target="_blank" data-auto="true">OMV</a>, <a href="http://ria.ru/organization_ENGIE/" target="_blank" data-auto="true">Engie</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Uniper/" target="_blank" data-auto="true">Uniper</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Wintershall/" target="_blank" data-auto="true">Wintershall</a> - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская <a href="http://ria.ru/organization_allseas/" target="_blank" data-auto="true">Allseas</a> тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.
https://ria.ru/20200916/gazoprovod-1577337626.html
https://ria.ru/20200916/sdelka-1577312845.html
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балтийское море
сша
калининград
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allseas, uniper, северный поток — 2, балтийское море, газпром, сша, калининград, экономика

Судно для работы на "Северном потоке — 2" прибыло в немецкий порт

09:14 17.09.2020 (обновлено: 10:33 17.09.2020)
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© Фото : официальный сайт "Амурский судостроительный завод"Судно снабжения проекта 22420 "Иван Сидоренко"
Судно снабжения проекта 22420 Иван Сидоренко - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Фото : официальный сайт "Амурский судостроительный завод"
Судно снабжения проекта 22420 "Иван Сидоренко". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Судно снабжения "Иван Сидоренко", которое планируется использовать для подачи труб при достройке газопровода "Северный поток 2", прибыло в порт Мукран - логистическую базу проекта, следует из данных портала Marine Traffic.
Судно зашло в порт в четверг утром, путь до Мукрана занял два дня. Там уже находится трубоукладчик "Академик Черский", использование которого считается основным вариантом достройки газопровода. Второй возможный трубоукладчик - баржа "Фортуна" - стоит в порту немецкого же Ростока.
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
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Песков ответил на опасения по поводу реализации "Северного потока — 2"
Судно снабжения буровых платформ "Иван Сидоренко" было построено на Амурском судостроительном заводе и в декабре 2018 года передано в эксплуатацию "Газпром флоту". Снабженец предназначен для работ с полупогружными плавучими буровыми установками и имеет неограниченный район плавания. Его планируется использовать при строительстве "Северного потока 2" наряду с другим судном такого типа - "Остап Шеремет", которое сейчас стоит в Калининграде.
Официально "Газпром" в августе сообщал лишь, что сохраняет планы достроить "Северный поток 2" и ведет необходимую для этого работу. Компания подчеркивала, что ограничена в публичном раскрытии информации, в том числе потому, что на проект оказывается значительное давление.
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 13:09
Германия предлагала США сделку по "Северному потоку — 2"
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.
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AllseasUniperСеверный поток — 2Балтийское мореГазпромСШАКалининградЭкономика
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