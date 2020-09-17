https://ria.ru/20200917/pogoda-1577406142.html

В Москве за два часа выпала почти треть месячной нормы осадков

Почти треть месячной нормы осадков выпала в Москве за два часа, городские службы оперативно ликвидируют последствия, сообщили в пресс-службе комплекса... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T18:37

2020-09-17T18:37

2020-09-17T19:48

мосводосток

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Почти треть месячной нормы осадков выпала в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за два часа, городские службы оперативно ликвидируют последствия, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы в четверг."В отдельных районах столицы за два часа выпала почти треть месячной нормы осадков: их наибольшее количество зафиксировано в Центральном (20 мм), Северо-Западном (20 мм), Северном (17,7) и Зеленоградском (16 мм) административных округах. Локальные скопления воды, образовавшиеся из-за интенсивного выпадения осадков, оперативно устраняются бригадами ГУП "<a href="http://ria.ru/organization_Mosvodostok/" target="_blank" data-auto="true">Мосводосток</a>". Всего в городе дежурят более 300 аварийных бригад и 270 единиц техники предприятия", - сообщили в пресс-службе.В комплексе городского хозяйства отметили, что согласно прогнозам синоптиков, неблагоприятный прогноз погоды сохранится до конца суток, в том числе ожидается усиление ветра до 21-26 метров в секунду. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций."На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов: они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линии электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей. Просим всех жителей столицы не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, быть внимательнее, соблюдать правила личной безопасности, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20200917/nepogoda-1577405119.html

москва

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На Москву обрушился ливень: кадры очевидцев Сильный дождь с порывистым ветром обрушились на некоторые районы Москвы в четверг. По прогнозам синоптиков местами в столице может выпасть до 20 миллиметров осадков - это треть месячной нормы. 2020-09-17T18:37 true PT1M01S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосводосток, москва, общество