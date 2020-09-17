https://ria.ru/20200917/pogoda-1577392885.html
Москвичей предупредили о первых заморозках
Первые заморозки могут прийти в московский регион в ночь на воскресенье, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T15:49
2020-09-17T15:49
2020-09-17T15:49
погода
москва
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Первые заморозки могут прийти в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">московский</a> регион в ночь на воскресенье, сообщила РИА Новости главный специалист <a href="http://www.hmn.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Московского метеобюро</a> <a href="http://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Позднякова</a>.По ее словам, в Подмосковье есть классические места, где бывают в первую очередь заморозки. "Это Новый Иерусалим в районе Истры и на востоке Черусти, там условия рельефа позволяют стекать холодному воздуху и дополнительно выхолаживаться в ночное время", - уточнила она.В свою очередь ведущий сотрудник центра погоды "<a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Фобос</a>" <a href="http://ria.ru/person_mikhail-leus/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Леус</a> заявил РИА Новости, что столбики термометров в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> могут опуститься и до минусовых отметок, однако саму столицу заморозки не коснутся. "В Московской области температура может опуститься до 0 - минус 1", - рассказал Леус.
https://ria.ru/20200915/pogoda-1577277621.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, московская область (подмосковье), общество