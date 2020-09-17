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https://ria.ru/20200917/pogoda-1577392885.html
Москвичей предупредили о первых заморозках
Первые заморозки могут прийти в московский регион в ночь на воскресенье, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T15:49
2020-09-17T15:49
погода
москва
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Первые заморозки могут прийти в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">московский</a> регион в ночь на воскресенье, сообщила РИА Новости главный специалист <a href="http://www.hmn.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Московского метеобюро</a> <a href="http://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Позднякова</a>.По ее словам, в Подмосковье есть классические места, где бывают в первую очередь заморозки. "Это Новый Иерусалим в районе Истры и на востоке Черусти, там условия рельефа позволяют стекать холодному воздуху и дополнительно выхолаживаться в ночное время", - уточнила она.В свою очередь ведущий сотрудник центра погоды "<a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Фобос</a>" <a href="http://ria.ru/person_mikhail-leus/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Леус</a> заявил РИА Новости, что столбики термометров в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> могут опуститься и до минусовых отметок, однако саму столицу заморозки не коснутся. "В Московской области температура может опуститься до 0 - минус 1", - рассказал Леус.
https://ria.ru/20200915/pogoda-1577277621.html
москва
московская область (подмосковье)
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погода, москва, московская область (подмосковье), общество

Москвичей предупредили о первых заморозках

15:49 17.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗаморозки
Заморозки - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Первые заморозки могут прийти в московский регион в ночь на воскресенье, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Если будет тихая, штилевая погода, то возможно понижение температуры до 0 градусов в ночь на воскресенье. Слабые заморозки возможны только в пониженных местах рельефа, потому что преобладающий фон температуры по региону - от 3 до 8 градусов. Все-таки будет погода еще довольно ветреная и облачная - и это может уберечь от такой сильного выхолаживания в ночные и утренние часы. Поэтому вероятность есть, но небольшая", - рассказала Позднякова.
По ее словам, в Подмосковье есть классические места, где бывают в первую очередь заморозки. "Это Новый Иерусалим в районе Истры и на востоке Черусти, там условия рельефа позволяют стекать холодному воздуху и дополнительно выхолаживаться в ночное время", - уточнила она.
В свою очередь ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил РИА Новости, что столбики термометров в Подмосковье могут опуститься и до минусовых отметок, однако саму столицу заморозки не коснутся. "В Московской области температура может опуститься до 0 - минус 1", - рассказал Леус.
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