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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с утра четверга, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T14:37
2020-09-17T14:37
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентр</a> объявил желтый уровень погодной опасности в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> с утра четверга, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о ветре порывами до 17 метров в секунду действует в Москве и Московской области до 00.00 20 сентября.
https://ria.ru/20200916/pogoda-1577307836.html
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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

14:37 17.09.2020
2320
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с утра четверга, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о ветре порывами до 17 метров в секунду действует в Москве и Московской области до 00.00 20 сентября.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 11:41
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103200
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