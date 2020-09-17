https://ria.ru/20200917/pogoda-1577364808.html
Москвичам пообещали теплую, но ветреную погоду
Тепло, дождливо и ветрено будет в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T07:56
2020-09-17T07:56
2020-09-17T07:56
михаил леус
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Тепло, дождливо и ветрено будет в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Михаил Леус.По его словам, ожидается юго-восточный ветер, с постепенным переходом на юго-западный. Он будет усиливаться, скорость его составит 6-11 метров в секунду, днем с отдельными порывами до 12-17 метров в секунду. Давление будет падать: к вечеру - 737 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил леус, москва, общество