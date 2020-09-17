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Москвичам пообещали теплую, но ветреную погоду
Тепло, дождливо и ветрено будет в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T07:56
2020-09-17T07:56
михаил леус
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Тепло, дождливо и ветрено будет в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Михаил Леус.По его словам, ожидается юго-восточный ветер, с постепенным переходом на юго-западный. Он будет усиливаться, скорость его составит 6-11 метров в секунду, днем с отдельными порывами до 12-17 метров в секунду. Давление будет падать: к вечеру - 737 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
москва
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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михаил леус, москва, общество

Москвичам пообещали теплую, но ветреную погоду

07:56 17.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОтдыхающие катаются на качелях на Осеннем бульваре в Москве
Отдыхающие катаются на качелях на Осеннем бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Отдыхающие катаются на качелях на Осеннем бульваре в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Тепло, дождливо и ветрено будет в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет определять теплый сектор Североатлантического циклона. Погода облачная, в начале дня с прояснениями, после полудня кратковременные дожди, местами ливневого характера, возможны грозы. Плюс 20 - плюс 22 сегодня в Москве, плюс 18 - плюс 23 в Подмосковье", - рассказал Леус.
По его словам, ожидается юго-восточный ветер, с постепенным переходом на юго-западный. Он будет усиливаться, скорость его составит 6-11 метров в секунду, днем с отдельными порывами до 12-17 метров в секунду. Давление будет падать: к вечеру - 737 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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Михаил ЛеусМоскваОбщество
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