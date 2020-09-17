https://ria.ru/20200917/pogoda-1577364808.html

Москвичам пообещали теплую, но ветреную погоду

Тепло, дождливо и ветрено будет в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T07:56

2020-09-17T07:56

2020-09-17T07:56

михаил леус

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Тепло, дождливо и ветрено будет в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Михаил Леус.По его словам, ожидается юго-восточный ветер, с постепенным переходом на юго-западный. Он будет усиливаться, скорость его составит 6-11 метров в секунду, днем с отдельными порывами до 12-17 метров в секунду. Давление будет падать: к вечеру - 737 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, москва, общество