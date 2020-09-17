https://ria.ru/20200917/podmoskove-1577395904.html

В Подмосковье оформили более 100 тысяч заявок на техприсоединение к сетям

Более 100 тысяч документов на технологическое присоединение к инженерным сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, оформлено в формате онлайн в... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T16:24

2020-09-17T16:24

2020-09-17T16:24

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости</strong>. Более 100 тысяч документов на технологическое присоединение к инженерным сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, оформлено в формате онлайн в <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Подмосковье</a> в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.Всего за время реализации постановления губернатора № 955 на территории Московской области выдано 426 391 документов в электронном виде, из них технических условий 414 503 и 11 853 договоров технологического присоединения. В 2017 году выдано документов на технологическое присоединение в электронном виде 66 620, в 2018 - 124 050, а в 2019 более 135 000. Приведенные показатели свидетельствуют о востребованности данной услуги.

https://ria.ru/20200917/podmoskove-1577393366.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)