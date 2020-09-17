https://ria.ru/20200917/podmoskove-1577393366.html

Почти 50 тысяч жителей Подмосковья пользуются сервисом "Умная платежка"

Порядка 50 тысяч жителей Московской области стали пользователями сервиса "Умная платежка" с начала сентября текущего года, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T16:08

2020-09-17T16:08

2020-09-17T16:08

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости</strong>. Порядка 50 тысяч жителей <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Московской области</a> стали пользователями сервиса "Умная платежка" с начала сентября текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья."Новый сервис "Умная платежка" — это своего рода персональный мини-офис расчетного центра в мобильном телефоне жителя Подмосковья. С начала сентября пользователями сервиса стали 50 тысяч человек", - приводятся слова главы ведомства Антона Велиховского.Помимо прозрачной информации о тарификации, формулах расчетов и начислениях, жители могут, одним нажатием кнопки, заказать необходимые коммунальные справки и выписки, а также вызвать, например, сантехника или воспользоваться другими бытовыми услугами.

https://ria.ru/20200917/podmoskove-1577391252.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)