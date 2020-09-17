https://ria.ru/20200917/podmoskove-1577391252.html

Директора сельских школ Подмосковья получили скидку на оплату ЖКУ

Директора образовательных учреждений и их заместители в школах Московской области будут получать компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг,... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T15:28

2020-09-17T15:28

2020-09-17T15:28

новости подмосковья

московская областная дума

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости</strong>. Директора образовательных учреждений и их заместители в школах <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Московской области</a> будут получать компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг, соответствующий законопроект принят в рамках 124-го заседания Мособлдумы.Для обладателей льгот предусмотрена 100% компенсация платы за жилое помещение, включая капремонт, а также за электроэнергию и отопление исходя из норматива по количеству потребления.В пояснительной записке уточняется, что принятие нового закона не потребует корректировки регионального бюджета.

https://ria.ru/20200917/shtrafy-1577390732.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская областная дума, московская область (подмосковье)