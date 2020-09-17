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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200917/podmoskove-1577391252.html
Директора сельских школ Подмосковья получили скидку на оплату ЖКУ
Директора образовательных учреждений и их заместители в школах Московской области будут получать компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг,... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T15:28
2020-09-17T15:28
новости подмосковья
московская областная дума
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости</strong>. Директора образовательных учреждений и их заместители в школах <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Московской области</a> будут получать компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг, соответствующий законопроект принят в рамках 124-го заседания Мособлдумы.Для обладателей льгот предусмотрена 100% компенсация платы за жилое помещение, включая капремонт, а также за электроэнергию и отопление исходя из норматива по количеству потребления.В пояснительной записке уточняется, что принятие нового закона не потребует корректировки регионального бюджета.
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московская областная дума, московская область (подмосковье)

Директора сельских школ Подмосковья получили скидку на оплату ЖКУ

15:28 17.09.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновВывоз мусора
Вывоз мусора - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Директора образовательных учреждений и их заместители в школах Московской области будут получать компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг, соответствующий законопроект принят в рамках 124-го заседания Мособлдумы.
Для обладателей льгот предусмотрена 100% компенсация платы за жилое помещение, включая капремонт, а также за электроэнергию и отопление исходя из норматива по количеству потребления.
В пояснительной записке уточняется, что принятие нового закона не потребует корректировки регионального бюджета.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 15:22Новости Подмосковья
Более 125 млн рублей штрафов выписаны за борщевик в Подмосковье
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Новости ПодмосковьяМосковская областная думаМосковская область (Подмосковье)
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