https://ria.ru/20200917/podmoskove-1577386575.html
Прожиточный минимум для пенсионеров установлен в Подмосковье
Прожиточный минимум для пенсионера в Московской области в 2021 году превысит 10,1 тысячу рублей, соответствующий закон ринят на 124-м заседании Мособлдумы. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T14:15
2020-09-17T14:15
2020-09-17T14:15
новости подмосковья
игорь брынцалов
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости</strong>. Прожиточный минимум для пенсионера в Московской области в 2021 году превысит 10,1 тысячу рублей, соответствующий закон ринят на 124-м заседании <a href="https://ria.ru/organization_Moskovskaja_oblastnaja_duma" target="_blank">Мособлдумы</a>.В 2020 году в первом квартале прожиточный минимум составлял 9 411 рублей, а во втором – 10 103 рубля."Прожиточный минимум для пенсионера в Московской области в 2021 году составит 10 107 рублей. Принятый закон направлен на поддержку наиболее незащищённых слоев граждан, к которым и относятся неработающие пенсионеры", - приводятся слова спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова.
https://realty.ria.ru/20200917/shkoly-1577385477.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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игорь брынцалов, московская область (подмосковье)