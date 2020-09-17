https://ria.ru/20200917/podmoskove-1577386575.html

Прожиточный минимум для пенсионеров установлен в Подмосковье

Прожиточный минимум для пенсионера в Московской области в 2021 году превысит 10,1 тысячу рублей, соответствующий закон ринят на 124-м заседании Мособлдумы. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T14:15

2020-09-17T14:15

2020-09-17T14:15

новости подмосковья

игорь брынцалов

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155926/64/1559266446_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_2d9236b915502afd5c0620e96aca24e4.jpg

<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости</strong>. Прожиточный минимум для пенсионера в Московской области в 2021 году превысит 10,1 тысячу рублей, соответствующий закон ринят на 124-м заседании <a href="https://ria.ru/organization_Moskovskaja_oblastnaja_duma" target="_blank">Мособлдумы</a>.В 2020 году в первом квартале прожиточный минимум составлял 9 411 рублей, а во втором – 10 103 рубля."Прожиточный минимум для пенсионера в Московской области в 2021 году составит 10 107 рублей. Принятый закон направлен на поддержку наиболее незащищённых слоев граждан, к которым и относятся неработающие пенсионеры", - приводятся слова спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова.

https://realty.ria.ru/20200917/shkoly-1577385477.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь брынцалов, московская область (подмосковье)