https://ria.ru/20200917/playstation-1577370497.html

Sony назвала цены на PlayStation 5

Японская компания Sony назвала цену на игровую консоль нового поколения PlayStation 5. Ее стоимость объявили на онлайн-мероприятии корпорации. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T10:49

2020-09-17T10:49

2020-09-17T10:49

россия

playstation

мексика

япония

сша

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577310532_0:0:2000:1125_1400x0_80_0_0_80d837289baeb3aa498654a586086d15.jpg

<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. </strong>Японская компания Sony назвала цену на игровую консоль нового поколения PlayStation 5. Ее стоимость объявили на <a href="https://www.youtube.com/watch?v=tjji8NEW9lo&feature=youtu.be" target="_blank" rel="nofollow noopener">онлайн-мероприятии</a> корпорации.Консоль представлена в двух версиях: с дисководом и без.Цена приставки с дисководом составляет 46 999 рублей, без привода — 37 999 рублей.Дополнительно к консоли можно <a href="https://www.playstation.com/ru-ru/ps5/accessories/" target="_blank" rel="nofollow noopener">приобрести</a> зарядную станцию для двух беспроводных контроллеров DualSense, беспроводную гарнитуру, HD-камеру, а также ПДУ мультимедиа.Консоль получила восьмиядерный процессор x86-64-AMD Ryzen Zen 2, частотой до 3,5 ГГц , а также 16 ГБ памяти GDDR6 и SSD объемом 825 ГБ со скоростью 5,5 ГБ/с.Дата выхода приставки и предзаказПриставка выйдет в США, Японии, Канаде, Мексике, Корее и Австралии 12 ноября. В России и других странах продажи приставки начнутся 19 ноября. Информация о предзаказе PlayStation 5 в России будет объявлена позже, в других странах предзаказ будет доступен 18 сентября.Игры для PS5Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан в интервью газете <a href="https://www.washingtonpost.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">The Washington Post</a> рассказал, что приставка нового поколения получит обратную совместимость с 99 процентами игр для PlayStation 4. Подписчики PS Plus на PlayStation 5 получат бесплатно коллекцию из 18 игр, в том числе Uncharted 4 и The Last of Us Remastered. Они будут доступны на старте. Также компания представила <a href="https://www.playstation.com/ru-ru/ps5/games/" target="_blank" rel="nofollow noopener">эксклюзивы</a>, которые выйдут для <a href="https://www.playstation.com/ru-ru/ps5/games/?smcid=pdc%3Aru-ru%3Aprimary%2520nav%3Amsg-games%3Aps5" target="_blank" rel="nofollow noopener">приставок</a>: Spider-Man: Miles Morales, Horizon: Forbidden West и другие.

https://ria.ru/20200910/tseny-xbox-1577025812.html

россия

мексика

япония

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, playstation, мексика, япония, сша, технологии