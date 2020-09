Sony назвала цены на PlayStation 5

Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан в интервью газете The Washington Post рассказал, что приставка нового поколения получит обратную совместимость с 99 процентами игр для PlayStation 4. Подписчики PS Plus на PlayStation 5 получат бесплатно коллекцию из 18 игр, в том числе Uncharted 4 и The Last of Us Remastered. Они будут доступны на старте.