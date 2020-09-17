https://ria.ru/20200917/playstation-1577370497.html
Sony назвала цены на PlayStation 5
Японская компания Sony назвала цену на игровую консоль нового поколения PlayStation 5. Ее стоимость объявили на онлайн-мероприятии корпорации. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T10:49
2020-09-17T10:49
2020-09-17T10:49
россия
playstation
мексика
япония
сша
технологии
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. </strong>Японская компания Sony назвала цену на игровую консоль нового поколения PlayStation 5. Ее стоимость объявили на <a href="https://www.youtube.com/watch?v=tjji8NEW9lo&feature=youtu.be" target="_blank" rel="nofollow noopener">онлайн-мероприятии</a> корпорации.Консоль представлена в двух версиях: с дисководом и без.Цена приставки с дисководом составляет 46 999 рублей, без привода — 37 999 рублей.Дополнительно к консоли можно <a href="https://www.playstation.com/ru-ru/ps5/accessories/" target="_blank" rel="nofollow noopener">приобрести</a> зарядную станцию для двух беспроводных контроллеров DualSense, беспроводную гарнитуру, HD-камеру, а также ПДУ мультимедиа.Консоль получила восьмиядерный процессор x86-64-AMD Ryzen Zen 2, частотой до 3,5 ГГц , а также 16 ГБ памяти GDDR6 и SSD объемом 825 ГБ со скоростью 5,5 ГБ/с.Дата выхода приставки и предзаказПриставка выйдет в США, Японии, Канаде, Мексике, Корее и Австралии 12 ноября. В России и других странах продажи приставки начнутся 19 ноября. Информация о предзаказе PlayStation 5 в России будет объявлена позже, в других странах предзаказ будет доступен 18 сентября.Игры для PS5Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан в интервью газете <a href="https://www.washingtonpost.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">The Washington Post</a> рассказал, что приставка нового поколения получит обратную совместимость с 99 процентами игр для PlayStation 4. Подписчики PS Plus на PlayStation 5 получат бесплатно коллекцию из 18 игр, в том числе Uncharted 4 и The Last of Us Remastered. Они будут доступны на старте. Также компания представила <a href="https://www.playstation.com/ru-ru/ps5/games/" target="_blank" rel="nofollow noopener">эксклюзивы</a>, которые выйдут для <a href="https://www.playstation.com/ru-ru/ps5/games/?smcid=pdc%3Aru-ru%3Aprimary%2520nav%3Amsg-games%3Aps5" target="_blank" rel="nofollow noopener">приставок</a>: Spider-Man: Miles Morales, Horizon: Forbidden West и другие.
https://ria.ru/20200910/tseny-xbox-1577025812.html
россия
мексика
япония
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, playstation, мексика, япония, сша, технологии
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.
Японская компания Sony назвала цену на игровую консоль нового поколения PlayStation 5. Ее стоимость объявили на онлайн-мероприятии
корпорации.
Консоль представлена в двух версиях: с дисководом и без.
Цена приставки с дисководом составляет 46 999 рублей, без привода — 37 999 рублей.
Дополнительно к консоли можно приобрести
зарядную станцию для двух беспроводных контроллеров DualSense, беспроводную гарнитуру, HD-камеру, а также ПДУ мультимедиа.
Консоль получила восьмиядерный процессор x86-64-AMD Ryzen Zen 2, частотой до 3,5 ГГц , а также 16 ГБ памяти GDDR6 и SSD объемом 825 ГБ со скоростью 5,5 ГБ/с.
Дата выхода приставки и предзаказ
Приставка выйдет в США, Японии, Канаде, Мексике, Корее и Австралии 12 ноября. В России и других странах продажи приставки начнутся 19 ноября. Информация о предзаказе PlayStation 5 в России будет объявлена позже, в других странах предзаказ будет доступен 18 сентября.
Игры для PS5
Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан в интервью газете The Washington Post
рассказал, что приставка нового поколения получит обратную совместимость с 99 процентами игр для PlayStation 4. Подписчики PS Plus на PlayStation 5 получат бесплатно коллекцию из 18 игр, в том числе Uncharted 4 и The Last of Us Remastered. Они будут доступны на старте.
Также компания представила эксклюзивы
, которые выйдут для приставок
: Spider-Man: Miles Morales, Horizon: Forbidden West и другие.