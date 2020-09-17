https://ria.ru/20200917/perekhvat-1577406088.html

Российский Су-27 перехватил два иностранных самолета над Балтийским морем

Истребитель Су-27 был поднят на перехват американского и шведского военных самолетов над Балтийским морем, сообщили в Национальном центре управления обороной... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T18:36

2020-09-17T18:36

2020-09-17T18:46

россия

национальный центр управления обороной рф

балтийское море

су-27

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572240050_4:0:1229:689_1400x0_80_0_0_eaa1e168ed542039b0521482422f7221.jpg

<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Истребитель <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> был поднят на перехват американского и шведского военных самолетов над <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийским морем</a>, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.Отмечается, что экипаж Су-27 идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации <a href="http://ria.ru/product_Boeing_P-8A_Poseidon/" target="_blank" data-auto="true">P-8A</a> Poseidon <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a> и самолет-разведчик Gulfstream ВВС <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и сопроводил их над акваторией Балтийского моря.Подчеркивается, что полет российского Су-27 проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы РФ не допущено.

https://radiosputnik.ria.ru/20200916/su-1577313170.html

3

россия

балтийское море

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, национальный центр управления обороной рф, балтийское море, су-27, безопасность