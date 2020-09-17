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Российский Су-27 перехватил два иностранных самолета над Балтийским морем
Истребитель Су-27 был поднят на перехват американского и шведского военных самолетов над Балтийским морем, сообщили в Национальном центре управления обороной... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T18:36
2020-09-17T18:46
россия
национальный центр управления обороной рф
балтийское море
су-27
безопасность
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Истребитель <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> был поднят на перехват американского и шведского военных самолетов над <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийским морем</a>, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.Отмечается, что экипаж Су-27 идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации <a href="http://ria.ru/product_Boeing_P-8A_Poseidon/" target="_blank" data-auto="true">P-8A</a> Poseidon <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a> и самолет-разведчик Gulfstream ВВС <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и сопроводил их над акваторией Балтийского моря.Подчеркивается, что полет российского Су-27 проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы РФ не допущено.
https://radiosputnik.ria.ru/20200916/su-1577313170.html
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россия
балтийское море
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россия, национальный центр управления обороной рф, балтийское море, су-27, безопасность

Российский Су-27 перехватил два иностранных самолета над Балтийским морем

18:36 17.09.2020 (обновлено: 18:46 17.09.2020)
767
© Фото : Tech. Sgt. Charles VaughnУкраинский истребитель Су-27 во время учений "Чистое небо - 2018"
Украинский истребитель Су-27 во время учений Чистое небо - 2018 - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Фото : Tech. Sgt. Charles Vaughn
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Истребитель Су-27 был поднят на перехват американского и шведского военных самолетов над Балтийским морем, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Семнадцатого сентября 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж Су-27 идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации P-8A Poseidon ВМС США и самолет-разведчик Gulfstream ВВС Швеции и сопроводил их над акваторией Балтийского моря.

"После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что полет российского Су-27 проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы РФ не допущено.
Российские истребители СУ-27 перехватывают американский бомбардировщик - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 13:12
"Пентагон в ярости". СМИ КНР об унижении пилотов США при перехвате Су-27
2000013
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РоссияНациональный центр управления обороной РФБалтийское мореСу-27Безопасность
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