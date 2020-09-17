https://ria.ru/20200917/perekhvat-1577406088.html
Российский Су-27 перехватил два иностранных самолета над Балтийским морем
Истребитель Су-27 был поднят на перехват американского и шведского военных самолетов над Балтийским морем, сообщили в Национальном центре управления обороной... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T18:36
2020-09-17T18:36
2020-09-17T18:46
россия
национальный центр управления обороной рф
балтийское море
су-27
безопасность
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Истребитель <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> был поднят на перехват американского и шведского военных самолетов над <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийским морем</a>, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.Отмечается, что экипаж Су-27 идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации <a href="http://ria.ru/product_Boeing_P-8A_Poseidon/" target="_blank" data-auto="true">P-8A</a> Poseidon <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a> и самолет-разведчик Gulfstream ВВС <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и сопроводил их над акваторией Балтийского моря.Подчеркивается, что полет российского Су-27 проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы РФ не допущено.
https://radiosputnik.ria.ru/20200916/su-1577313170.html
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россия
балтийское море
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, национальный центр управления обороной рф, балтийское море, су-27, безопасность