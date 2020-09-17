Российский Су-27 перехватил два иностранных самолета над Черным морем
18:14 17.09.2020 (обновлено: 22:18 17.09.2020)
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российский истребитель Су-27 был поднят на перехват американского и британского военных самолетов над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной России.
"Семнадцатого сентября 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе России две воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа", — говорится в сообщении.
Экипаж Су-27 идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США и сопроводил их над акваторией Черного моря.
"После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы России российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", —
Подчеркивается, что полет российского Су-27 проходил в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы России не допущено.
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