https://ria.ru/20200917/perekhvat-1577404018.html

Российский Су-27 перехватил два иностранных самолета над Черным морем

Российский истребитель Су-27 был поднят на перехват американского и британского военных самолетов над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T18:14

2020-09-17T18:14

2020-09-17T22:18

россия

национальный центр управления обороной рф

черное море

су-27

великобритания

сша

безопасность

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Российский истребитель <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> был поднят на перехват американского и британского военных самолетов над <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черным морем</a>, сообщили в Национальном центре управления обороной России.Экипаж Су-27 идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a> и сопроводил их над акваторией Черного моря.Подчеркивается, что полет российского Су-27 проходил в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы России не допущено.

https://radiosputnik.ria.ru/20200916/su-1577313170.html

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россия

черное море

великобритания

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, национальный центр управления обороной рф, черное море, су-27, великобритания, сша, безопасность