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https://ria.ru/20200917/pedofiliya-1577386256.html
Кузнецова предложила меры по контролю за педофилами
Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова выступила за пожизненный надзор за педофилами и создание их реестра для борьбы с преступлениями в отношении... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T14:10
2020-09-17T14:10
анна кузнецова
рыбинск
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Детский омбудсмен РФ <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a> выступила за пожизненный надзор за педофилами и создание их реестра для борьбы с преступлениями в отношении несовершеннолетних, заявление сделано после гибели двух девочек в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской области</a>.Ранее Кузнецова в своем ежегодном докладе предложила установить бессрочный административный надзор за педофилами после их освобождения из мест лишения свободы."Погибли две сестренки в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a>. Страшное преступление. Преступник, совершивший это зверство, ещё не найден. Известно, что он ранее был судим за изнасилование и убийство ребёнка. Теперь жертвами стали ещё 2 девочки. Сколько ещё пройдёт времени? Срочно необходимы действенные механизмы по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних. Мы уже не раз говорили, направляли свои предложения о пожизненном административном надзоре над педофилами, о специальном реестре. Гибнут дети, давайте примем эти или иные меры, чтобы защитить детей!" - написала омбудсмен в <a href="https://www.instagram.com/anna_jurevna/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.Кузнецова назвала убийство двух девочек в <a href="http://ria.ru/location_Rybinsk/" target="_blank" data-auto="true">Рыбинске</a> нечеловеческим преступлением.В Рыбинске 15 сентября были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Возбуждены уголовные дела об убийстве двоих детей, совершенном с особой жестокостью, и изнасиловании. Подозреваемый - сожитель матери девочек, к которому она с детьми переехала около полутора месяцев назад из Омской области. По данным следствия, мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.
https://ria.ru/20200917/ubiystvo-1577381734.html
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рыбинск
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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анна кузнецова, рыбинск, общество

Кузнецова предложила меры по контролю за педофилами

14:10 17.09.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловУполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова выступила за пожизненный надзор за педофилами и создание их реестра для борьбы с преступлениями в отношении несовершеннолетних, заявление сделано после гибели двух девочек в Ярославской области.
Ранее Кузнецова в своем ежегодном докладе предложила установить бессрочный административный надзор за педофилами после их освобождения из мест лишения свободы.
"Погибли две сестренки в Ярославле. Страшное преступление. Преступник, совершивший это зверство, ещё не найден. Известно, что он ранее был судим за изнасилование и убийство ребёнка. Теперь жертвами стали ещё 2 девочки. Сколько ещё пройдёт времени? Срочно необходимы действенные механизмы по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних. Мы уже не раз говорили, направляли свои предложения о пожизненном административном надзоре над педофилами, о специальном реестре. Гибнут дети, давайте примем эти или иные меры, чтобы защитить детей!" - написала омбудсмен в Instagram.
Кузнецова назвала убийство двух девочек в Рыбинске нечеловеческим преступлением.
Сотрудник Следственного комитета России на месте обнаружения тел двух детей в Ярославской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 13:28
За данные об убийце двух сестер из Рыбинска пообещали полмиллиона рублей
В Рыбинске 15 сентября были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Возбуждены уголовные дела об убийстве двоих детей, совершенном с особой жестокостью, и изнасиловании. Подозреваемый - сожитель матери девочек, к которому она с детьми переехала около полутора месяцев назад из Омской области. По данным следствия, мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.
4302173
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Анна КузнецоваРыбинскОбщество
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