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https://ria.ru/20200917/pattinson-1577343066.html
На Netflix вышел фильм "Дьявол навсегда" с Робертом Паттинсоном
На Netflix вышел психологический триллер "Дьявол навсегда" с Робертом Паттинсоном, Томом Холландом и Себастианом Стэном. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T00:46
2020-09-17T00:46
культура
том холланд
кино и сериалы
новости культуры
netflix
роберт паттинсон
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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости</strong>. На Netflix <a href="https://www.netflix.com/ru/title/81028870" target="_blank">вышел</a> психологический триллер "Дьявол навсегда" с Робертом Паттинсоном, Томом Холландом и Себастианом Стэном. Режиссер ленты Антонио Кампос. В ее основе одноименный роман Дональда Рея Поллока. Место действия — город Нокерстифф в штате Огайо. У главы семейства смертельно больна жена, он готов на все, чтобы ее спасти. На помощь приходит сын. Выясняется, что он вполне может самостоятельно противостоять жестокому внешнему миру, включая коррумпированного проповедника и местных серийных убийц. На сайте-агрегаторе зрительских рецензий <a href="https://www.rottentomatoes.com/m/the_devil_all_the_time_2020#contentReviews" target="_blank">Rotten Tomatoes</a> у фильма рейтинг свежести 71 процент. Мнения специалистов разделились. Некоторые считают, что звездный состав не спасает картину, других расстраивает то, что режиссер слишком сильно отошел от книги. Обозреватель Entertainment Weekly <a href="https://ew.com/movies/movie-reviews/the-devil-all-the-time-review-netflix/" target="_blank">похвалила</a> Кампоса за то, что он смог нащупать тонкую грань между артхаусной атмосферой и готической мыльной оперой, а журналист Deadline <a href="https://deadline.com/video/the-devil-all-the-time-review-tom-holland-robert-pattinson-netflix/" target="_blank">обратил</a> внимание на то, что в фильме слишком много всего объясняется за кадром, что делает его похожим на аудиокнигу.
https://ria.ru/20200817/1575773238.html
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том холланд, кино и сериалы, новости культуры, netflix, роберт паттинсон

На Netflix вышел фильм "Дьявол навсегда" с Робертом Паттинсоном

00:46 17.09.2020
252
© Фото : Netflix / Glen WilsonКадр из фильма "Дьявол навсегда"
Кадр из фильма Дьявол навсегда - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Фото : Netflix / Glen Wilson
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. На Netflix вышел психологический триллер "Дьявол навсегда" с Робертом Паттинсоном, Томом Холландом и Себастианом Стэном.
Режиссер ленты Антонио Кампос. В ее основе одноименный роман Дональда Рея Поллока. Место действия — город Нокерстифф в штате Огайо. У главы семейства смертельно больна жена, он готов на все, чтобы ее спасти. На помощь приходит сын. Выясняется, что он вполне может самостоятельно противостоять жестокому внешнему миру, включая коррумпированного проповедника и местных серийных убийц.
На сайте-агрегаторе зрительских рецензий Rotten Tomatoes у фильма рейтинг свежести 71 процент. Мнения специалистов разделились. Некоторые считают, что звездный состав не спасает картину, других расстраивает то, что режиссер слишком сильно отошел от книги.
Обозреватель Entertainment Weekly похвалила Кампоса за то, что он смог нащупать тонкую грань между артхаусной атмосферой и готической мыльной оперой, а журналист Deadline обратил внимание на то, что в фильме слишком много всего объясняется за кадром, что делает его похожим на аудиокнигу.
Кадр из трейлера к фильму Дьявол навсегда - РИА Новости, 1920, 17.08.2020
17 августа, 05:41Культура
Тому Холланду угрожают зловещие горожане в трейлере "Дьявол навсегда"
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