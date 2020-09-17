https://ria.ru/20200917/pattinson-1577343066.html

На Netflix вышел фильм "Дьявол навсегда" с Робертом Паттинсоном

На Netflix вышел психологический триллер "Дьявол навсегда" с Робертом Паттинсоном, Томом Холландом и Себастианом Стэном. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T00:46

2020-09-17T00:46

2020-09-17T00:46

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роберт паттинсон

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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости</strong>. На Netflix <a href="https://www.netflix.com/ru/title/81028870" target="_blank">вышел</a> психологический триллер "Дьявол навсегда" с Робертом Паттинсоном, Томом Холландом и Себастианом Стэном. Режиссер ленты Антонио Кампос. В ее основе одноименный роман Дональда Рея Поллока. Место действия — город Нокерстифф в штате Огайо. У главы семейства смертельно больна жена, он готов на все, чтобы ее спасти. На помощь приходит сын. Выясняется, что он вполне может самостоятельно противостоять жестокому внешнему миру, включая коррумпированного проповедника и местных серийных убийц. На сайте-агрегаторе зрительских рецензий <a href="https://www.rottentomatoes.com/m/the_devil_all_the_time_2020#contentReviews" target="_blank">Rotten Tomatoes</a> у фильма рейтинг свежести 71 процент. Мнения специалистов разделились. Некоторые считают, что звездный состав не спасает картину, других расстраивает то, что режиссер слишком сильно отошел от книги. Обозреватель Entertainment Weekly <a href="https://ew.com/movies/movie-reviews/the-devil-all-the-time-review-netflix/" target="_blank">похвалила</a> Кампоса за то, что он смог нащупать тонкую грань между артхаусной атмосферой и готической мыльной оперой, а журналист Deadline <a href="https://deadline.com/video/the-devil-all-the-time-review-tom-holland-robert-pattinson-netflix/" target="_blank">обратил</a> внимание на то, что в фильме слишком много всего объясняется за кадром, что делает его похожим на аудиокнигу.

https://ria.ru/20200817/1575773238.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

том холланд, кино и сериалы, новости культуры, netflix, роберт паттинсон