https://ria.ru/20200917/paratsetamol-1577343582.html

Изменяют сознание. Обнаружена опасность популярных препаратов

Один из самых распространенных в мире анальгетиков — парацетамол — не только избавляет от головной боли и жара, но и влияет на мозг, способствуя агрессивному... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T08:00

2020-09-17T08:00

2020-09-17T08:04

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева.</strong> Один из самых распространенных в мире анальгетиков — парацетамол — не только избавляет от головной боли и жара, но и влияет на мозг, способствуя агрессивному поведению и ослаблению когнитивных функций. Похожий эффект и у статинов. Впрочем, механизм такого воздействия неясен, а результаты испытаний противоречивы.Рискованная таблеткаУченые из Университета штата <a href="http://ria.ru/location_StateofOhio/" target="_blank" data-auto="true">Огайо</a> (<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>) провели такой эксперимент с 500 добровольцами. Одним давали ацетаминофен (американское название парацетамола), другим — плацебо и просили надувать воздушные шары, причем за деньги. Вознаграждение зависело от размера получившегося шара, но, если он лопался, человек оставался ни с чем. Склонных к риску, старающихся как можно сильнее надуть шар было значительно больше среди тех, кто принимал парацетамол. Те, кому досталось плацебо, вовремя останавливались. В результате в их группе практически не было полопавшихся шаров. Потом добровольцы оценивали степень риска нескольких гипотетических событий — например, прыжка с тарзанкой с большой высоты или управления автомобилем без ремня безопасности. И снова ацетаминофен притуплял чувство опасности. Принимавшие его участники эксперимента чаще выражали готовность рискнуть и прокатиться на большой скорости, не пристегнувшись. Судя по всему, это вещество гасит негативные эмоции и снижает тревожность, когда человек собирается рискнуть, отмечают авторы <a href="https://academic.oup.com/scan/advance-article/doi/10.1093/scan/nsaa108/5897711" target="_blank" rel="nofollow noopener">исследования</a>. Почему так происходит, пока не понятно. Однако, учитывая, что в большинстве стран парацетамол отпускают без рецепта, а тех, кто хотя бы раз в неделю принимает данный препарат, в некоторых регионах 25 процентов, это чревато неприятными последствиями для всего общества, подчеркивают ученые. Два чувства одним препаратомСогласно <a href="https://academic.oup.com/scan/article/11/6/899/2224073" target="_blank" rel="nofollow noopener">работе</a> канадских ученых, парацетамол может негативно сказаться на когнитивных функциях. В их эксперименте добровольцы, получавшие препарат, медленнее отвечали на вопросы и чаще ошибались, чем те, кому досталось плацебо. Правда, эффект был недолгим — уже через несколько часов скорость реакции восстанавливалась. Как <a href="https://academic.oup.com/scan/article/11/9/1345/2224135" target="_blank" rel="nofollow noopener">выяснили</a> американские исследователи, ацетаминофен также притупляет эмпатию — сопереживание другим людям. По крайней мере, сразу в двух экспериментах добровольцы после него хуже считывали эмоции собеседников и оценивали свою и чужую боль — например, от глубокой резаной раны. По мнению авторов этой работы, столь странный результат объясняется особенностями человеческого мозга. При восприятии боли, неважно чьей, активируются те же участки, что и при так называемой позитивной эмпатии — радости за другого человека. Именно поэтому ослабление болевых ощущений сказывается на сопереживании ближнему. Нейробиохимический механизм действия ацетаминофена до сих пор неизвестен. Установили только, что он не влияет на обмен основного нейромедиатора, ответственного за эмпатию, — окситоцина. Вероятно, препарат как-то <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1043661816000530?via%3Dihub" target="_blank" rel="nofollow noopener">связан</a> с каннабиноидной системой, обеспечивающей общение клеток нервной системы. Но это пока не доказано. Озверин в таблеткахБолее понятна корреляция агрессивности и статинов — лекарств, понижающих уровень холестерина в организме и <a href="http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS140-6736(16)31357-5/abstract" target="_blank" rel="nofollow noopener">уменьшающих</a> таким образом риск инфарктов и инсультов. Несколько лет назад ученые <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7532867/" target="_blank" rel="nofollow noopener">продемонстрировали</a>, что приматы, которых сажали на диету с низким содержанием холестерина, вели себя крайне враждебно по отношению друг другу. Тот же эффект наблюдали и на нильских тиляпиях — тропических рыбах, которых несколько дней <a href="https://bio.biologists.org/content/7/12/bio030981" target="_blank" rel="nofollow noopener">кормили</a> статинами. У них в крови снизился холестерин и серотонин, а агрессивности прибавилось. Взаимосвязью холестерина и серотонина — нейромедиатора, принимающего участие в регуляции поведения, <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9499332/" target="_blank" rel="nofollow noopener">объясняют</a> и человеческие странности. Так, по <a href="https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0124451" target="_blank" rel="nofollow noopener">данным</a> сотрудников Калифорнийского университета в <a href="http://ria.ru/location_San_Diego/" target="_blank" data-auto="true">Сан-Диего</a>, статины повышали агрессивность женщин среднего возраста. Почти тысяча добровольцев разного возраста в течение полугода ежедневно принимали либо статины, либо плацебо. Выяснилось, что участницы эксперимента старше 45 лет, которым достались лекарства, стали несдержанными в общении и более агрессивными. А вот на мужчин статины подействовали прямо противоположным образом — успокоили. Однако канадские исследователи <a href="https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)31532-X/fulltext#%20" target="_blank" rel="nofollow noopener">уверены</a>: влияние статинов на поведение пациентов сильно преувеличено. Доказательств того, что эти препараты вызывают потерю памяти, нарушение сна и агрессию, недостаточно. А людей, избежавших инфаркта и инсульта благодаря им, значительно больше, чем тех, кто столкнулся с побочными эффектами.

https://ria.ru/20180212/1514445334.html

https://ria.ru/20170622/1497065002.html

https://ria.ru/20180607/1522219063.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфаркты, биология, здоровье, сан-диего, огайо, сша