https://ria.ru/20200917/palestina-1577368025.html

В МИД заявили, что палестинская проблема сохраняет остроту

Палестинская проблема сохраняет остроту, несмотря на нормализацию отношений между Израилем и рядом арабских стран, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T09:50

2020-09-17T09:50

2020-09-17T09:50

ближний восток

лига арабских государств

бахрейн

оон

палестина

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Палестинская проблема сохраняет остроту, несмотря на нормализацию отношений между <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израилем</a> и рядом арабских стран, заявили в МИД РФ.Объединенные Арабские Эмираты и <a href="http://ria.ru/location_Bahrain/" target="_blank" data-auto="true">Бахрейн</a> официально стали третьей и четвертой арабскими странами, признавшими Израиль. При посредничестве Соединенных Штатов во вторник были подписаны мирные соглашения, согласно которым страны откроют посольства, обменяются послами, запустят авиасообщение и будут налаживать двусторонние связи в различных областях, от экономики и финансов до совместной борьбы с коронавирусом."Принимая к сведению происходящие подвижки в процессе нормализации отношений между Израилем и рядом арабских стран, констатируем, что палестинская проблема сохраняет свою остроту. Было бы ошибочно думать, что без ее урегулирования удастся достичь надежной стабилизации региона Ближнего Востока. В этой связи призываем региональных и международных партнеров активизировать скоординированные усилия на этом важном направлении. Россия готова к такой совместной работе, в том числе в рамках "квартета" – признанного Советом Безопасности <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> механизма сопровождения переговоров по БВУ – и в тесном взаимодействии с <a href="http://ria.ru/organization_Liga_arabskikh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">Лигой арабских государств</a>", - говорится в сообщении МИД РФ.В министерстве отметили, что сейчас важно основные усилия направить на то, чтобы возобновить прямые переговоры между израильтянами и палестинцами без предварительных условий, поскольку, как свидетельствует исторический опыт, стороны только тогда достигали устойчивых решений конфликтных ситуаций, когда действовали на взаимоприемлемой переговорной основе.В сообщении отмечается, что РФ в своих усилиях по стабилизации на <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближнем Востоке</a> в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН и участника "квартета" международных посредников всегда руководствовалась важностью достижения всеобъемлющего ближневосточного урегулирования. "Но при том понимании, что его неотъемлемым компонентом должно стать справедливое и устойчивое решение палестинской проблемы в соответствии с одобренной в ООН международно-правовой базой, включая резолюции Совета Безопасности, Арабскую мирную инициативу и основополагающий принцип "двух государств" – Израиля и <a href="http://ria.ru/location_State_of_Palestine/" target="_blank" data-auto="true">Палестины</a>, мирно сосуществующих в международно-признанных границах", - говорится в сообщении МИД РФ."Исходим из того, что, как заявляет руководство Бахрейна и <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>, эти государства сохраняют полную приверженность урегулированию палестинской проблемы на упомянутой международно-правовой основе, а также в соответствии с Арабской мирной инициативой, которая была одобрена главами арабских государств в 2002 году", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20200814/1575801900.html

https://ria.ru/20200813/1575764544.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ближний восток, лига арабских государств, бахрейн, оон, палестина, в мире