https://ria.ru/20200917/ovoschi-1577371717.html

Более 100 тысяч тонн овощей собрали липецкие аграрии

Более 100 тысяч тонн овощей закрытого и открытого грунта собрали аграрии Липецкой области в сельхозпредприятиях региона, что на треть больше прошлогодних... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T10:59

2020-09-17T10:59

2020-09-17T10:59

липецкая область

игорь артамонов

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<strong>ЛИПЕЦК, 17 сен — РИА Новости</strong>. Более 100 тысяч тонн овощей закрытого и открытого грунта собрали аграрии Липецкой области в сельхозпредприятиях региона, что на треть больше прошлогодних показателей, сообщил глава области <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a>.По его словам, 97 тысяч тонн овощей, что на 35% выше уровня прошлого года, собрано в тепличных комплексах, и 3,2 тысячи тонн собрано с открытого грунта.Артамонов отметил, что больше всего собрано огурцов – 55,8 тысячи тонн, томатов выращено 40,9 тысячи тонн. Также получено около 300 тонн баклажанов.Липецкая область остается лидером в РФ по сбору овощей в теплицах с круглогодичным циклом выращивания.

https://ria.ru/20200909/eksport-1577001660.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов