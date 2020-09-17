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Липецкая область
https://ria.ru/20200917/ovoschi-1577371717.html
Более 100 тысяч тонн овощей собрали липецкие аграрии
Более 100 тысяч тонн овощей закрытого и открытого грунта собрали аграрии Липецкой области в сельхозпредприятиях региона, что на треть больше прошлогодних... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T10:59
2020-09-17T10:59
липецкая область
игорь артамонов
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<strong>ЛИПЕЦК, 17 сен — РИА Новости</strong>. Более 100 тысяч тонн овощей закрытого и открытого грунта собрали аграрии Липецкой области в сельхозпредприятиях региона, что на треть больше прошлогодних показателей, сообщил глава области <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a>.По его словам, 97 тысяч тонн овощей, что на 35% выше уровня прошлого года, собрано в тепличных комплексах, и 3,2 тысячи тонн собрано с открытого грунта.Артамонов отметил, что больше всего собрано огурцов – 55,8 тысячи тонн, томатов выращено 40,9 тысячи тонн. Также получено около 300 тонн баклажанов.Липецкая область остается лидером в РФ по сбору овощей в теплицах с круглогодичным циклом выращивания.
https://ria.ru/20200909/eksport-1577001660.html
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игорь артамонов

Более 100 тысяч тонн овощей собрали липецкие аграрии

10:59 17.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкУрожай огурцов
Урожай огурцов - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Урожай огурцов
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ЛИПЕЦК, 17 сен — РИА Новости. Более 100 тысяч тонн овощей закрытого и открытого грунта собрали аграрии Липецкой области в сельхозпредприятиях региона, что на треть больше прошлогодних показателей, сообщил глава области Игорь Артамонов.
По его словам, 97 тысяч тонн овощей, что на 35% выше уровня прошлого года, собрано в тепличных комплексах, и 3,2 тысячи тонн собрано с открытого грунта.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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Липецкая область вошла в топ-10 регионов России по экспорту продукции АПК
Артамонов отметил, что больше всего собрано огурцов – 55,8 тысячи тонн, томатов выращено 40,9 тысячи тонн. Также получено около 300 тонн баклажанов.
Липецкая область остается лидером в РФ по сбору овощей в теплицах с круглогодичным циклом выращивания.
"Весомая господдержка и умелое применение самых передовых технологий даёт отличные результаты. Агропромышленный комплекс входит в число наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики, но при этом сохраняет в производимых товарах и продуктах заботу и теплоту человеческих рук, богатство липецкой земли. В этом заслуга и мастерство тружеников области", – сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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