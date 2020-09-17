https://ria.ru/20200917/otoplenie-1577396607.html

Даты включения отопления в Подмосковье нанесут на онлайн-карту

Интерактивную карту с датами включения отопления в домах запустят в Московской области, рассказал министр энергетики региона Александр Самарин, сообщил... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T16:34

2020-09-17T16:34

2020-09-17T16:34

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Интерактивную карту с датами включения отопления в домах запустят в Московской области, рассказал министр энергетики региона Александр Самарин, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/uznat-daty-vkljuchenija-otoplenija-onlajn/" target="_blank">"360"</a>.Карта заработает уже до конца недели. Благодаря ей жители увидят срок запуска отопления по каждому адресу. Эти даты утверждены главами округов Подмосковья. Чтобы увидеть сроки, нужно выбрать свой дом. Также желающие могут подписаться на уведомления в Telegram или по электронной почте.Кроме того, на подъездах домов в Подмосковье появятся объявления с QR-кодом. Если навести на него телефоном, откроется онлайн-карта.Интерактивная карта работала и летом. Тогда на ней показывали графики отключения горячей воды. Теперь же функции расширились. До конца года на онлайн-карте планируется начать отображать отключения по всем видам ресурсов.

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)