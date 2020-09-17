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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200917/otoplenie-1577396607.html
Даты включения отопления в Подмосковье нанесут на онлайн-карту
Интерактивную карту с датами включения отопления в домах запустят в Московской области, рассказал министр энергетики региона Александр Самарин, сообщил... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T16:34
2020-09-17T16:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Интерактивную карту с датами включения отопления в домах запустят в Московской области, рассказал министр энергетики региона Александр Самарин, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/uznat-daty-vkljuchenija-otoplenija-onlajn/" target="_blank">"360"</a>.Карта заработает уже до конца недели. Благодаря ей жители увидят срок запуска отопления по каждому адресу. Эти даты утверждены главами округов Подмосковья. Чтобы увидеть сроки, нужно выбрать свой дом. Также желающие могут подписаться на уведомления в Telegram или по электронной почте.Кроме того, на подъездах домов в Подмосковье появятся объявления с QR-кодом. Если навести на него телефоном, откроется онлайн-карта.Интерактивная карта работала и летом. Тогда на ней показывали графики отключения горячей воды. Теперь же функции расширились. До конца года на онлайн-карте планируется начать отображать отключения по всем видам ресурсов.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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московская область (подмосковье)

Даты включения отопления в Подмосковье нанесут на онлайн-карту

16:34 17.09.2020
783
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСчетчик учета горячей воды
Счетчик учета горячей воды - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Интерактивную карту с датами включения отопления в домах запустят в Московской области, рассказал министр энергетики региона Александр Самарин, сообщил телеканал "360".
Карта заработает уже до конца недели. Благодаря ей жители увидят срок запуска отопления по каждому адресу. Эти даты утверждены главами округов Подмосковья. Чтобы увидеть сроки, нужно выбрать свой дом. Также желающие могут подписаться на уведомления в Telegram или по электронной почте.
Кроме того, на подъездах домов в Подмосковье появятся объявления с QR-кодом. Если навести на него телефоном, откроется онлайн-карта.
Интерактивная карта работала и летом. Тогда на ней показывали графики отключения горячей воды. Теперь же функции расширились. До конца года на онлайн-карте планируется начать отображать отключения по всем видам ресурсов.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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