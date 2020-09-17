Калужская область отметила 77 лет со дня освобождения региона от фашистов
КАЛУГА, 17 сен - РИА Новости. Торжественный митинг и открытие после реконструкции мемориала лыжникам-разведчикам состоялись в деревне Хлуднево в Калужской области по случаю 77-летия освобождения калужской земли от немецко-фашистских захватчиков, сообщило правительство региона.
Мемориальный комплекс в честь лыжников-разведчиков мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР, погибших 23 января 1942 года, является объектом культурного наследия регионального значения. Его возвели в 1967 году по инициативе и на средства комсомольцев и молодежи Комитета государственной безопасности. Сообщается, что в 2020 году по инициативе Управления ФСБ России по Калужской области за счет средств областного и местного бюджетов провели работы по благоустройству прилегающей территории: укладку плитки, установку оград, замену бетонных плит, доставку земли, посев газона.
В своем выступлении на церемонии открытия памятника после реставрации начальник управления ФСБ России по Калужской области Сергей Ядыкин подчеркнул, что война, пройдя по Калужской земле, вписала немало героических страниц в ее историю. Одна из них – подвиг бойцов, принявших неравный бой в деревне Хлуднево.
"Мы сегодня отмечаем 77-ю годовщину освобождения Калужской земли от немецко-фашистских захватчиков. Далеко в прошлое ушел этот подвиг, но он остался в нашей памяти и в наших сердцах. Иногда перед людьми ставят невыполнимые задачи. И когда 27 разведчикам-лыжникам поставили задачу выбить врага из Хлуднево, трудно представить что они думали об этом. Четыреста фашистов, танки, артиллерийские орудия. Можно ли сегодня представить, что люди способны совершить такой подвиг?", - заявил губернатор региона Владислав Шапша.
Глава региона отдельно обратился к молодежи. "Прошло много времени. Уже почти не осталось ветеранов. Но сегодня я вижу здесь молодых ребят, для которых эта давняя трагическая история не только слова, а частичка их сердца. Спасибо, ребята, за эту память. Вечная Слава нашим павшим героям!", – сказал он.
Бой у деревни Хлуднево (23 января 1942 года) - героический эпизод заключительного этапа битвы за Москву в ходе Великой Отечественной войны. Из 27 бойцов в живых остались только пятеро, но задача командования была выполнена. Герои-чекисты задержали фашистов в деревне Хлуднево до подхода основных сил 16-й армии. Это дало возможность разгромить крупную группировку гитлеровских войск в Сухиничах.