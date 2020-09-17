https://ria.ru/20200917/osvobozhdenie-1577400882.html

Калужская область отметила 77 лет со дня освобождения региона от фашистов

Торжественный митинг и открытие после реконструкции мемориала лыжникам-разведчикам состоялись в деревне Хлуднево в Калужской области по случаю 77-летия... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T17:32

2020-09-17T17:32

2020-09-17T17:32

владислав шапша

калужская область

общество

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<strong>КАЛУГА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Торжественный митинг и открытие после реконструкции мемориала лыжникам-разведчикам состоялись в деревне Хлуднево в <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a> по случаю 77-летия освобождения калужской земли от немецко-фашистских захватчиков, сообщило правительство региона.Мемориальный комплекс в честь лыжников-разведчиков мотострелковой бригады особого назначения <a href="http://ria.ru/organization_NKVD_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">НКВД СССР</a>, погибших 23 января 1942 года, является объектом культурного наследия регионального значения. Его возвели в 1967 году по инициативе и на средства комсомольцев и молодежи Комитета государственной безопасности. Сообщается, что в 2020 году по инициативе Управления <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> России по Калужской области за счет средств областного и местного бюджетов провели работы по благоустройству прилегающей территории: укладку плитки, установку оград, замену бетонных плит, доставку земли, посев газона.В своем выступлении на церемонии открытия памятника после реставрации начальник управления ФСБ России по Калужской области Сергей Ядыкин подчеркнул, что война, пройдя по Калужской земле, вписала немало героических страниц в ее историю. Одна из них – подвиг бойцов, принявших неравный бой в деревне Хлуднево."Мы сегодня отмечаем 77-ю годовщину освобождения Калужской земли от немецко-фашистских захватчиков. Далеко в прошлое ушел этот подвиг, но он остался в нашей памяти и в наших сердцах. Иногда перед людьми ставят невыполнимые задачи. И когда 27 разведчикам-лыжникам поставили задачу выбить врага из Хлуднево, трудно представить что они думали об этом. Четыреста фашистов, танки, артиллерийские орудия. Можно ли сегодня представить, что люди способны совершить такой подвиг?", - заявил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_vladislav-shapsha/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Шапша</a>.Глава региона отдельно обратился к молодежи. "Прошло много времени. Уже почти не осталось ветеранов. Но сегодня я вижу здесь молодых ребят, для которых эта давняя трагическая история не только слова, а частичка их сердца. Спасибо, ребята, за эту память. Вечная Слава нашим павшим героям!", – сказал он.Бой у деревни Хлуднево (23 января 1942 года) - героический эпизод заключительного этапа битвы за <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> в ходе Великой Отечественной войны. Из 27 бойцов в живых остались только пятеро, но задача командования была выполнена. Герои-чекисты задержали фашистов в деревне Хлуднево до подхода основных сил 16-й армии. Это дало возможность разгромить крупную группировку гитлеровских войск в Сухиничах.

https://ria.ru/20200916/gubernator-1577307707.html

https://ria.ru/20200826/shveytsartsy-1576237487.html

калужская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав шапша, калужская область, общество