https://ria.ru/20200917/oppozitsiya-1577401687.html

Совет оппозиции Белоруссии поблагодарил Европарламент за поддержку

Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии благодарен Европейскому парламенту за поддержку, сообщила в четверг пресс-служба совета. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T17:41

2020-09-17T17:41

2020-09-17T17:41

протесты в белоруссии

европарламент

светлана алексиевич

александр лукашенко

генеральная прокуратура рф

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 17 сен – РИА Новости.</strong> Координационный совет (КС) оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> благодарен Европейскому парламенту за поддержку, сообщила в четверг пресс-служба совета.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламент</a> заявил, что считает КС оппозиции Белоруссии "временным представителем народа" и поддерживает проведение в стране новых выборов. По итогам пленарной сессии Европарламента был размещен согласованный текст резолюции, в котором, в частности, говорится, что ЕП не признает итоги президентских выборов в Белоруссии и не считает <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> легитимным президентом. Также в нем отмечалось, что ЕП поддерживает введение санкций против Лукашенко.В КС считают, что резолюция Европарламента является "очень серьезной поддержкой" тех членов президиума, которые "за свои политические убеждения, не нарушая закон и действуя в правовом поле, сегодня находятся в заключении". "Это также поддержка других членов КС, на которых оказывается давление внутри страны", - добавили в совете.Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, ранее создали Координационный совет по транзиту власти. Они требуют назначения в стране новых выборов. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени все члены президиума КС, кроме нобелевского лауреата по литературе <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Алексиевич</a>, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><u><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></u></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20200917/tikhanovskaya-1577401166.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европарламент, светлана алексиевич, александр лукашенко, генеральная прокуратура рф, белоруссия, в мире