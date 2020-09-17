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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200917/oppozitsiya-1577401687.html
Совет оппозиции Белоруссии поблагодарил Европарламент за поддержку
Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии благодарен Европейскому парламенту за поддержку, сообщила в четверг пресс-служба совета. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T17:41
2020-09-17T17:41
протесты в белоруссии
европарламент
светлана алексиевич
александр лукашенко
генеральная прокуратура рф
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 17 сен – РИА Новости.</strong> Координационный совет (КС) оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> благодарен Европейскому парламенту за поддержку, сообщила в четверг пресс-служба совета.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламент</a> заявил, что считает КС оппозиции Белоруссии "временным представителем народа" и поддерживает проведение в стране новых выборов. По итогам пленарной сессии Европарламента был размещен согласованный текст резолюции, в котором, в частности, говорится, что ЕП не признает итоги президентских выборов в Белоруссии и не считает <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> легитимным президентом. Также в нем отмечалось, что ЕП поддерживает введение санкций против Лукашенко.В КС считают, что резолюция Европарламента является "очень серьезной поддержкой" тех членов президиума, которые "за свои политические убеждения, не нарушая закон и действуя в правовом поле, сегодня находятся в заключении". "Это также поддержка других членов КС, на которых оказывается давление внутри страны", - добавили в совете.Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, ранее создали Координационный совет по транзиту власти. Они требуют назначения в стране новых выборов. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени все члены президиума КС, кроме нобелевского лауреата по литературе <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Алексиевич</a>, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><u><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></u></strong>
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европарламент, светлана алексиевич, александр лукашенко, генеральная прокуратура рф, белоруссия, в мире

Совет оппозиции Белоруссии поблагодарил Европарламент за поддержку

17:41 17.09.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевУчастники акции и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске
Участники акции и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Участники акции и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии благодарен Европейскому парламенту за поддержку, сообщила в четверг пресс-служба совета.
Ранее Европарламент заявил, что считает КС оппозиции Белоруссии "временным представителем народа" и поддерживает проведение в стране новых выборов. По итогам пленарной сессии Европарламента был размещен согласованный текст резолюции, в котором, в частности, говорится, что ЕП не признает итоги президентских выборов в Белоруссии и не считает Александра Лукашенко легитимным президентом. Также в нем отмечалось, что ЕП поддерживает введение санкций против Лукашенко.
"Мы благодарим коллег из Европейского парламента за поддержку Координационного совета как площадки, которая объединяет и которую поддерживает большинство белорусского народа, а также за поддержку основных положений, в рамках которых действует КС: освобождение политзаключенных, прекращение репрессий и расследование уголовных дел, а также проведение новых и честных выборов", - говорится в сообщении пресс-службы совета.
В КС считают, что резолюция Европарламента является "очень серьезной поддержкой" тех членов президиума, которые "за свои политические убеждения, не нарушая закон и действуя в правовом поле, сегодня находятся в заключении". "Это также поддержка других членов КС, на которых оказывается давление внутри страны", - добавили в совете.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, ранее создали Координационный совет по транзиту власти. Они требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени все члены президиума КС, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииЕвропарламентСветлана АлексиевичАлександр ЛукашенкоГенеральная прокуратура РФБелоруссияВ мире
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