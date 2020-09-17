Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200917/oppozitsiya-1577387323.html
Евродепутаты высказались о Координационном совете белорусской оппозиции
Европейский парламент считает Координационный совет белорусской оппозиции "временным представителем народа" и поддерживает проведение в стране новых выборов,... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T14:24
2020-09-17T14:27
протесты в белоруссии
евросоюз
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576911035_0:32:3072:1760_1400x0_80_0_0_d67e3f60c913cc23de0ffb0a101486dc.jpg
<strong>БРЮССЕЛЬ, 17 сен - РИА Новости.</strong> Европейский парламент считает Координационный совет белорусской оппозиции "временным представителем народа" и поддерживает проведение в стране новых выборов, говорится в заявлении Европарламента по итогам принятия соответствующей резолюции."Между тем депутаты приветствуют создание Координационного совета как "временного представителя народа, требующего демократических перемен в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>", который открыт для всех политических и социальных сил. Кроме того, депутаты поддержали многочисленные призывы к проведению новых свободных и справедливых выборов как можно быстрее и под международным наблюдением", - говорится в документе.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200910/oppozitsiya-1577056481.html
"Временное правительство"? Было такое в России в 1917г, правда, оно плохо кончило.
12
1
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576911035_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_202611d1edc13c84298b89579da6bf9f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евросоюз, белоруссия, в мире

Евродепутаты высказались о Координационном совете белорусской оппозиции

14:24 17.09.2020 (обновлено: 14:27 17.09.2020)
1000
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОппозиционный флаг Белоруссии в Минске
Оппозиционный флаг Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Европейский парламент считает Координационный совет белорусской оппозиции "временным представителем народа" и поддерживает проведение в стране новых выборов, говорится в заявлении Европарламента по итогам принятия соответствующей резолюции.
"Между тем депутаты приветствуют создание Координационного совета как "временного представителя народа, требующего демократических перемен в Белоруссии", который открыт для всех политических и социальных сил. Кроме того, депутаты поддержали многочисленные призывы к проведению новых свободных и справедливых выборов как можно быстрее и под международным наблюдением", - говорится в документе.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 18:02Протесты в Белоруссии
Лукашенко назвал цель совета оппозиции Белоруссии
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
111910965
Обсудить 1
Протесты в БелоруссииЕвросоюзБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
"Временное правительство"? Было такое в России в 1917г, правда, оно плохо кончило.
17 сентября, 14:29
Александр НевскийАлександр Невский
1110000
Рекомендуем
Участники несанкционированной акции оппозиции в Минске
Власти Белоруссии рассказали о ситуации с забастовками на предприятиях
Акция в поддержку действующей власти в Минске
МИД прокомментировал заявление ПАСЕ по Белоруссии
Киев
Опрос показал, сколько украинцев разочарованы ситуацией в стране
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
Омбудсмен рассказала о судьбе оставленного на лавке в Подмосковье ребенка
Люди на детской площадке, названой Площадью перемен, на улице Червякова в Минске
Помощник Лукашенко заявил о купировании угрозы силового захвата власти
Акция памяти Георгиевская ленточка
Сейм Латвии поддержал запрет на использование георгиевской ленты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В ЕП призвали Лукашенко не подвергать опасности суверенитет Белоруссии
Алексей Навальный
Профессор американского вуза: Навального выдвинули на Нобелевскую премию
Участники акции и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске
Помощник Лукашенко дал совет протестному движению в Белоруссии
Музыкант Павел Бесфамильный с женой Катериной Киттель
Жена музыканта Бесфамильного объяснила селфи с его трупом
Участницы протестной акции женщин в Минске
Евросоюз назвал условие поддержки Белоруссии
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за ситуации с Навальным
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
Польша пообещала быть "необычайно осторожной" в вопросе Белорусской АЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Европарламент не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
Светлана Тихановская
Лавров заявил, что Тихановская могла совершить уголовное преступление
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:03Эксперт рассказал, как быть, если вы отправили деньги не на ту карту
02:49Правительство опубликовало видео аварийного состояния Белого дома
02:26Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны
02:23В ЕП заявили о желании США остановить "Северный поток — 2" любой ценой
02:08Эксперт объяснил, как могут украсть ваш вклад в банке
02:03Эксперт рассказал, когда на самом деле устаревает смартфон
02:00Врач призвал не бояться температуры 37 градусов
01:51Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 30 миллионов
01:35Роскосмос подтвердил сообщения об утечке аммиака на МКС
01:04Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском
01:03Источник сообщил об утечке аммиака на американском сегменте МКС
00:33Британия подняла истребители для сопровождения Ту-142 над Северным морем
00:12Вильфанд рассказал, в какие регионы придет бабье лето
23:56Итальянская партия назвала резолюцию ЕП по Навальному поспешным решением
23:31Украина согласилась включить "формулу Штайнмайера" в закон о Донбассе
23:10Глава МВД Украины посоветовал Лукашенко "попить водички и успокоиться"
23:07Ивлееву укусила муха цеце
23:05В Москве умерли восемь пациентов с коронавирусом
22:43Один из богатейших сенаторов Лисовский покинет Совет Федерации
22:34Захарова пообещала справедливый ответ на санкции против России
Лента новостейМолния