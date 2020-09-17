https://ria.ru/20200917/oppozitsiya-1577387323.html
Евродепутаты высказались о Координационном совете белорусской оппозиции
Европейский парламент считает Координационный совет белорусской оппозиции "временным представителем народа" и поддерживает проведение в стране новых выборов,... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T14:24
2020-09-17T14:24
2020-09-17T14:27
протесты в белоруссии
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 17 сен - РИА Новости.</strong> Европейский парламент считает Координационный совет белорусской оппозиции "временным представителем народа" и поддерживает проведение в стране новых выборов, говорится в заявлении Европарламента по итогам принятия соответствующей резолюции."Между тем депутаты приветствуют создание Координационного совета как "временного представителя народа, требующего демократических перемен в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>", который открыт для всех политических и социальных сил. Кроме того, депутаты поддержали многочисленные призывы к проведению новых свободных и справедливых выборов как можно быстрее и под международным наблюдением", - говорится в документе.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200910/oppozitsiya-1577056481.html
Александр Невский
"Временное правительство"? Было такое в России в 1917г, правда, оно плохо кончило.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, белоруссия, в мире