https://ria.ru/20200917/oppozitsiya-1577387323.html

Евродепутаты высказались о Координационном совете белорусской оппозиции

Европейский парламент считает Координационный совет белорусской оппозиции "временным представителем народа" и поддерживает проведение в стране новых выборов,... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T14:24

2020-09-17T14:24

2020-09-17T14:27

протесты в белоруссии

евросоюз

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576911035_0:32:3072:1760_1400x0_80_0_0_d67e3f60c913cc23de0ffb0a101486dc.jpg

<strong>БРЮССЕЛЬ, 17 сен - РИА Новости.</strong> Европейский парламент считает Координационный совет белорусской оппозиции "временным представителем народа" и поддерживает проведение в стране новых выборов, говорится в заявлении Европарламента по итогам принятия соответствующей резолюции."Между тем депутаты приветствуют создание Координационного совета как "временного представителя народа, требующего демократических перемен в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>", который открыт для всех политических и социальных сил. Кроме того, депутаты поддержали многочисленные призывы к проведению новых свободных и справедливых выборов как можно быстрее и под международным наблюдением", - говорится в документе.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200910/oppozitsiya-1577056481.html

Александр Невский "Временное правительство"? Было такое в России в 1917г, правда, оно плохо кончило. 12

1

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросоюз, белоруссия, в мире