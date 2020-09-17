Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200917/oppozitsiya-1577379611.html
Белорусский оппозиционер Кравцов потребовал завести дело о его похищении
Исполнительный секретарь Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Иван Кравцов подал в Следственный комитет Белоруссии заявление о возбуждении... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T12:54
2020-09-17T12:54
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576986993_0:117:3040:1827_1400x0_80_0_0_dada7dbaec3eb54ceb38a06c82d80282.jpg
<strong>МИНСК, 17 сен - РИА Новости.</strong> Исполнительный секретарь Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Иван Кравцов подал в Следственный комитет <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> заявление о возбуждении уголовного дела о своём похищении.Согласно тексту заявления, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, Кравцов утверждает, что в отношении него 7 и 8 сентября были совершены противоправные действия - похищение и незаконное лишение свободы.По словам Кравцова, его и другого представителя совета оппозиции Антона Родненкова утром 7 сентября неизвестные усадили с применением силы в микроавтобус, после чего увезли. Эти люди, заявил оппозиционер, забрали у него паспорт, телефон и ключи от личного автомобиля."Причин своих действий данные лица не озвучивали", - говорится в заявлении.Кравцов утверждает, что днем того же дня был доставлен в кабинет начальника первого управления ДФР КГК Белоруссии Юрия Мехедова, где на него оказывали "психологическое давление, угрожая возбуждением уголовного дела".Оппозиционер утверждает, что, во избежание вышеописанных действий, его принуждали покинуть территорию Белоруссии.В настоящий момент Кравцов и Родненков находятся в <a href="https://ria.ru/location_Kiev" target="_blank">Киеве</a>. В ходе недавней пресс-конференции они обвинили белорусские власти в организации их выезда из республики.Ранее представители оппозиции Белоруссии, несогласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики. В основной состав КС входят 75 человек. Они избрали президиум из семи человек, из которых сейчас в Минске на свободе осталась только нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577294793.html
https://ria.ru/20200910/belorussiya-1577048039.html
минск
белоруссия
киев
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576986993_73:0:2804:2048_1400x0_80_0_0_d14d6053eb272b8a098ca0e2031f660a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, минск, белоруссия, киев, в мире

Белорусский оппозиционер Кравцов потребовал завести дело о его похищении

12:54 17.09.2020
405
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИсполнительный секретарь координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов во время пресс-конференции в пресс-центре "Укринформ
Исполнительный секретарь координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов во время пресс-конференции в пресс-центре Укринформ - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 17 сен - РИА Новости. Исполнительный секретарь Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Иван Кравцов подал в Следственный комитет Белоруссии заявление о возбуждении уголовного дела о своём похищении.
Согласно тексту заявления, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, Кравцов утверждает, что в отношении него 7 и 8 сентября были совершены противоправные действия - похищение и незаконное лишение свободы.
По словам Кравцова, его и другого представителя совета оппозиции Антона Родненкова утром 7 сентября неизвестные усадили с применением силы в микроавтобус, после чего увезли. Эти люди, заявил оппозиционер, забрали у него паспорт, телефон и ключи от личного автомобиля.
"Причин своих действий данные лица не озвучивали", - говорится в заявлении.
Кравцов утверждает, что днем того же дня был доставлен в кабинет начальника первого управления ДФР КГК Белоруссии Юрия Мехедова, где на него оказывали "психологическое давление, угрожая возбуждением уголовного дела".

"Угрозы для меня носили реальный характер, поскольку данные лица заявляли о способности повлиять на приговор суда. Кроме того, данные лица указывали на то, что из-за меня пострадают и иные люди, работавшие со мной", - заявил Кравцов.

Оппозиционер утверждает, что, во избежание вышеописанных действий, его принуждали покинуть территорию Белоруссии.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 03:07Протесты в Белоруссии
Названы самые популярные в западных СМИ белорусские оппозиционеры
В настоящий момент Кравцов и Родненков находятся в Киеве. В ходе недавней пресс-конференции они обвинили белорусские власти в организации их выезда из республики.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, несогласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики. В основной состав КС входят 75 человек. Они избрали президиум из семи человек, из которых сейчас в Минске на свободе осталась только нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Пресс-конференция членов координационного совета белорусской оппозиции Антона Родненкова и Ивана Кравцова и в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 16:12Протесты в Белоруссии
Оппозиционеры Родненков и Кравцов планируют "ярко" вернуться в Белоруссию
33310116
Обсудить 0
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияКиевВ мире
Рекомендуем
Спасская башня Московского Кремля
Кремль прокомментировал военную активность стран на восточном направлении
Мужчина в защитной маске на улице Парижа, Франция
ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе
Крым
В Совфеде назвали главную причину потери Крыма Украиной
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
СМИ: пациентка немецкой клиники умерла из-за хакерской атаки
Здание Московского городского суда
Мосгорсуд признал арест блогера по делу о доступе к гостайне законным
Участники акции и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске
Помощник Лукашенко дал совет протестному движению в Белоруссии
Георгиевская ленточка
Депутат Рады предложил разрешить носить георгиевские ленты
Сотрудник полиции
В Кузбассе задержали подозреваемых в избиении водителя скорой
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
Польша пообещала быть "необычайно осторожной" в вопросе Белорусской АЭС
Участники акции протеста в Минске
Помощник Лукашенко назвал литовских депутатов "беспринципными лицемерами"
Акция в поддержку действующей власти в Минске
Помощник Лукашенко заявил, что Минск раздражает своими успехами Европу
Боевой ракетный железнодорожный комплекс
СМИ рассказало, чем Россия может ответить на модернизацию ядерных сил США
Телеведущий Владимир Познер на закрытом показе документального фильма Ян Карский. Праведник мира лауреата премии Эмми Славомира Грюнберга в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Познер рассказал о самой страшной вещи, которую видел в своей жизни
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Кремль прокомментировал планы Польши арестовать российских диспетчеров
Московский Кремль
Кремль подтвердил, что "нормандский" саммит пройдет в обозримом будущем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:03Эксперт рассказал, как быть, если вы отправили деньги не на ту карту
02:49Правительство опубликовало видео аварийного состояния Белого дома
02:26Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны
02:23В ЕП заявили о желании США остановить "Северный поток — 2" любой ценой
02:08Эксперт объяснил, как могут украсть ваш вклад в банке
02:03Эксперт рассказал, когда на самом деле устаревает смартфон
02:00Врач призвал не бояться температуры 37 градусов
01:51Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 30 миллионов
01:35Роскосмос подтвердил сообщения об утечке аммиака на МКС
01:04Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском
01:03Источник сообщил об утечке аммиака на американском сегменте МКС
00:33Британия подняла истребители для сопровождения Ту-142 над Северным морем
00:12Вильфанд рассказал, в какие регионы придет бабье лето
23:56Итальянская партия назвала резолюцию ЕП по Навальному поспешным решением
23:31Украина согласилась включить "формулу Штайнмайера" в закон о Донбассе
23:10Глава МВД Украины посоветовал Лукашенко "попить водички и успокоиться"
23:07Ивлееву укусила муха цеце
23:05В Москве умерли восемь пациентов с коронавирусом
22:43Один из богатейших сенаторов Лисовский покинет Совет Федерации
22:34Захарова пообещала справедливый ответ на санкции против России
Лента новостейМолния