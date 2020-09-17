https://ria.ru/20200917/oppozitsiya-1577379611.html

Белорусский оппозиционер Кравцов потребовал завести дело о его похищении

Исполнительный секретарь Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Иван Кравцов подал в Следственный комитет Белоруссии заявление о возбуждении... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T12:54

2020-09-17T12:54

2020-09-17T12:54

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

киев

в мире

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<strong>МИНСК, 17 сен - РИА Новости.</strong> Исполнительный секретарь Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Иван Кравцов подал в Следственный комитет <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> заявление о возбуждении уголовного дела о своём похищении.Согласно тексту заявления, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, Кравцов утверждает, что в отношении него 7 и 8 сентября были совершены противоправные действия - похищение и незаконное лишение свободы.По словам Кравцова, его и другого представителя совета оппозиции Антона Родненкова утром 7 сентября неизвестные усадили с применением силы в микроавтобус, после чего увезли. Эти люди, заявил оппозиционер, забрали у него паспорт, телефон и ключи от личного автомобиля."Причин своих действий данные лица не озвучивали", - говорится в заявлении.Кравцов утверждает, что днем того же дня был доставлен в кабинет начальника первого управления ДФР КГК Белоруссии Юрия Мехедова, где на него оказывали "психологическое давление, угрожая возбуждением уголовного дела".Оппозиционер утверждает, что, во избежание вышеописанных действий, его принуждали покинуть территорию Белоруссии.В настоящий момент Кравцов и Родненков находятся в <a href="https://ria.ru/location_Kiev" target="_blank">Киеве</a>. В ходе недавней пресс-конференции они обвинили белорусские власти в организации их выезда из республики.Ранее представители оппозиции Белоруссии, несогласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики. В основной состав КС входят 75 человек. Они избрали президиум из семи человек, из которых сейчас в Минске на свободе осталась только нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577294793.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, киев, в мире