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В ставропольской школе на девочку упал пласт штукатурки с потолка
Девочка, на которую в школе в Ставрополе упал пласт штукатурки с потолка, госпитализирована, сообщает следственное управление СК по региону. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T08:21
2020-09-17T08:21
следственный комитет россии (ск рф)
ставрополь
происшествия
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<strong>ПЯТИГОРСК, 17 сен - РИА Новости.</strong> Девочка, на которую в школе в <a href="http://ria.ru/location_Stavropol/" target="_blank" data-auto="true">Ставрополе</a> упал пласт штукатурки с потолка, госпитализирована, сообщает следственное <a href="https://stavropol.sledcom.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">управление СК по региону</a>."Во вторник в одной из школ в городе Ставрополе на 15-летнюю девочку упал пласт штукатурки. Сейчас она находится в больнице. По данному факту Ставропольский межрайонный следственный отдел начал проводить доследственную проверку", - говорится в сообщении.По информации СК, следователь выяснит все обстоятельства и причины произошедшего, после чего примет процессуальное решение.
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ставрополь
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следственный комитет россии (ск рф), ставрополь, происшествия

В ставропольской школе на девочку упал пласт штукатурки с потолка

08:21 17.09.2020
944
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 17 сен - РИА Новости. Девочка, на которую в школе в Ставрополе упал пласт штукатурки с потолка, госпитализирована, сообщает следственное управление СК по региону.
"Во вторник в одной из школ в городе Ставрополе на 15-летнюю девочку упал пласт штукатурки. Сейчас она находится в больнице. По данному факту Ставропольский межрайонный следственный отдел начал проводить доследственную проверку", - говорится в сообщении.
По информации СК, следователь выяснит все обстоятельства и причины произошедшего, после чего примет процессуальное решение.
Школьный кабинет - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
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Следственный комитет России (СК РФ)СтавропольПроисшествия
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