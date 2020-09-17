https://ria.ru/20200917/obrushenie-1577365249.html

В ставропольской школе на девочку упал пласт штукатурки с потолка

Девочка, на которую в школе в Ставрополе упал пласт штукатурки с потолка, госпитализирована, сообщает следственное управление СК по региону. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T08:21

2020-09-17T08:21

2020-09-17T08:21

следственный комитет россии (ск рф)

ставрополь

происшествия

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<strong>ПЯТИГОРСК, 17 сен - РИА Новости.</strong> Девочка, на которую в школе в <a href="http://ria.ru/location_Stavropol/" target="_blank" data-auto="true">Ставрополе</a> упал пласт штукатурки с потолка, госпитализирована, сообщает следственное <a href="https://stavropol.sledcom.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">управление СК по региону</a>."Во вторник в одной из школ в городе Ставрополе на 15-летнюю девочку упал пласт штукатурки. Сейчас она находится в больнице. По данному факту Ставропольский межрайонный следственный отдел начал проводить доследственную проверку", - говорится в сообщении.По информации СК, следователь выяснит все обстоятельства и причины произошедшего, после чего примет процессуальное решение.

https://ria.ru/20200824/uchitelya-1576253711.html

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ставрополь

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), ставрополь, происшествия