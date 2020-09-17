https://ria.ru/20200917/obrazovanie-1577370778.html

Онлайн-конференция о запуске Всероссийского конкурса "Битва истфаков"

18 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную запуску второго Всероссийского конкурса "Битва истфаков".

2020-09-17T10:39

2020-09-17T10:39

2020-09-17T10:39

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200918/952903838.html">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- директор Института всеобщей истории РАН Михаил ЛИПКИН;<br>- главный редактор журнала Proshloe Михаил РОДИН;<br>- директор Фонда развития науки и культуры "Таволга" Марина БОНДАРЕВА;<br>- продюсер научных программ ОТР Ольга ОРЛОВА.<br><br>Соревнование проводится между студентами исторических и гуманитарных факультетов страны. Главная цель конкурса – научить молодых историков интересно рассказывать о своих исследованиях широкой аудитории. Проект, дебютировавший в 2019 году, охватил все вузы страны, занимающиеся подготовкой историков, и вызвал большое оживление в студенческой среде. Проект стал лауреатом премии "За верность науке 2020" II степени. <br>Каков уровень популяризации исторической науки в целом? Что изменилось за последние несколько лет?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы