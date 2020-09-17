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Онлайн-конференция о запуске Всероссийского конкурса "Битва истфаков"
18 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную запуску второго Всероссийского конкурса "Битва истфаков".
2020-09-17T10:39
2020-09-17T10:39
анонсы
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200918/952903838.html">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- директор Института всеобщей истории РАН Михаил ЛИПКИН;<br>- главный редактор журнала Proshloe Михаил РОДИН;<br>- директор Фонда развития науки и культуры "Таволга" Марина БОНДАРЕВА;<br>- продюсер научных программ ОТР Ольга ОРЛОВА.<br><br>Соревнование проводится между студентами исторических и гуманитарных факультетов страны. Главная цель конкурса – научить молодых историков интересно рассказывать о своих исследованиях широкой аудитории. Проект, дебютировавший в 2019 году, охватил все вузы страны, занимающиеся подготовкой историков, и вызвал большое оживление в студенческой среде. Проект стал лауреатом премии "За верность науке 2020" II степени. <br>Каков уровень популяризации исторической науки в целом? Что изменилось за последние несколько лет?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о запуске Всероссийского конкурса "Битва истфаков"

10:39 17.09.2020
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Читать ria.ru в
18 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную запуску второго Всероссийского конкурса "Битва истфаков".
Задать вопрос

Участники:
- директор Института всеобщей истории РАН Михаил ЛИПКИН;
- главный редактор журнала Proshloe Михаил РОДИН;
- директор Фонда развития науки и культуры "Таволга" Марина БОНДАРЕВА;
- продюсер научных программ ОТР Ольга ОРЛОВА.

Соревнование проводится между студентами исторических и гуманитарных факультетов страны. Главная цель конкурса – научить молодых историков интересно рассказывать о своих исследованиях широкой аудитории. Проект, дебютировавший в 2019 году, охватил все вузы страны, занимающиеся подготовкой историков, и вызвал большое оживление в студенческой среде. Проект стал лауреатом премии "За верность науке 2020" II степени.
Каков уровень популяризации исторической науки в целом? Что изменилось за последние несколько лет?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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