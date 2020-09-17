Онлайн-конференция о запуске Всероссийского конкурса "Битва истфаков"
18 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную запуску второго Всероссийского конкурса "Битва истфаков".
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Участники:
- директор Института всеобщей истории РАН Михаил ЛИПКИН;
- главный редактор журнала Proshloe Михаил РОДИН;
- директор Фонда развития науки и культуры "Таволга" Марина БОНДАРЕВА;
- продюсер научных программ ОТР Ольга ОРЛОВА.
Соревнование проводится между студентами исторических и гуманитарных факультетов страны. Главная цель конкурса – научить молодых историков интересно рассказывать о своих исследованиях широкой аудитории. Проект, дебютировавший в 2019 году, охватил все вузы страны, занимающиеся подготовкой историков, и вызвал большое оживление в студенческой среде. Проект стал лауреатом премии "За верность науке 2020" II степени.
Каков уровень популяризации исторической науки в целом? Что изменилось за последние несколько лет?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор Института всеобщей истории РАН Михаил ЛИПКИН;
- главный редактор журнала Proshloe Михаил РОДИН;
- директор Фонда развития науки и культуры "Таволга" Марина БОНДАРЕВА;
- продюсер научных программ ОТР Ольга ОРЛОВА.
Соревнование проводится между студентами исторических и гуманитарных факультетов страны. Главная цель конкурса – научить молодых историков интересно рассказывать о своих исследованиях широкой аудитории. Проект, дебютировавший в 2019 году, охватил все вузы страны, занимающиеся подготовкой историков, и вызвал большое оживление в студенческой среде. Проект стал лауреатом премии "За верность науке 2020" II степени.
Каков уровень популяризации исторической науки в целом? Что изменилось за последние несколько лет?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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