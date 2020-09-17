https://ria.ru/20200917/nepogoda-1577379580.html
Городские службы Москвы в режиме повышенной готовности из-за непогоды
Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы в... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T12:53
2020-09-17T12:53
2020-09-17T12:53
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мосводосток
москва
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Городские службы <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы в четверг.В пресс-службе отметили, что, согласно прогнозу синоптиков, до конца дня в столичном регионе ожидается гроза с дождем, временами ливни, усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Местами возможно выпадение до 20 миллиметров осадков — это почти треть месячной нормы сентября."В связи с этим приведены в готовность все службы, предназначенные для ликвидации возможных последствий непогоды. Организовано дежурство аварийных бригад ГУП "<a href="http://ria.ru/organization_Mosvodostok/" target="_blank" data-auto="true">Мосводосток</a>" в местах возможного скопления воды. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов: они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линии электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей", — сообщили в пресс-службе.В комплексе городского хозяйства уточнили, что электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания. В городе приняты дополнительные меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли."Просим москвичей быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", — подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20200717/1574496496.html
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосводосток, москва
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.
Городские службы Москвы
работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы в четверг.
В пресс-службе отметили, что, согласно прогнозу синоптиков, до конца дня в столичном регионе ожидается гроза с дождем, временами ливни, усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Местами возможно выпадение до 20 миллиметров осадков — это почти треть месячной нормы сентября.
"В связи с этим приведены в готовность все службы, предназначенные для ликвидации возможных последствий непогоды. Организовано дежурство аварийных бригад ГУП "Мосводосток
" в местах возможного скопления воды. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов: они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линии электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей", — сообщили в пресс-службе.
В комплексе городского хозяйства уточнили, что электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания. В городе приняты дополнительные меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли.
"Просим москвичей быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", — подчеркнули в пресс-службе.