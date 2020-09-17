Захарова рассказала о замкнутом круге в истории с Навальным
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. ОЗХО тянула время для начала диалога с Москвой по делу Алексея Навального, сейчас, после получения материалов, направила в Берлин, а тот направляет снова в ОЗХО, это замкнутый круг, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что ранее Берлин призвал Москву взаимодействовать по этому вопросу не на двусторонней основе, а с ОЗХО.
"Мы обратились в ОЗХО, которая, к сожалению, тянула время, а потом дала ответ, что нам нужно обращаться... к Берлину, вы не поверите! А обращение к Берлину вновь возвращает нас на трек общения с ОЗХО. Это замкнутый круг",- заявила Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
"Это алогично, абсурдно, и все это понимают. Но ведь задача стоит не в том, чтобы люди поняли истину, а в том, чтобы пролоббировать нужное решение. Для этого создать соответствующую атмосферу",- подчеркнула Захарова.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позднее кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.