https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577410644.html

Захарова рассказала о замкнутом круге в истории с Навальным

ОЗХО тянула время для начала диалога с Москвой по делу Алексея Навального, сейчас, после получения материалов, направила в Берлин, а тот направляет снова в... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T19:52

2020-09-17T19:52

2020-09-17T19:52

госпитализация алексея навального

мария захарова

организация по запрещению химического оружия

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

швеция

москва

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> ОЗХО тянула время для начала диалога с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a> по делу <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, сейчас, после получения материалов, направила в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a>, а тот направляет снова в ОЗХО, это замкнутый круг, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Она напомнила, что ранее Берлин призвал Москву взаимодействовать по этому вопросу не на двусторонней основе, а с ОЗХО."Это алогично, абсурдно, и все это понимают. Но ведь задача стоит не в том, чтобы люди поняли истину, а в том, чтобы пролоббировать нужное решение. Для этого создать соответствующую атмосферу",- подчеркнула Захарова.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позднее кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.

https://ria.ru/20200917/rezolyutsiya-1577408746.html

https://ria.ru/20200917/rezolyutsiya-1577402187.html

Арсений Новиков Эта дама умеет оправдываться и танцевать на корпоративах. 27

pobedonostsev26 А еще, "дама" имеет ученую степень и высокий дипломатический ранг. И на каких таких "корпоративах" она танцевала? Зачем Вы лжете? Работа такая? 15

11

швеция

москва

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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