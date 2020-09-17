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https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577409382.html
Захарова рассказала о целях Запада в ситуации с Навальным
Цель западных стран в ситуации с Алексеем Навальным - нанести удар по отношениям России и Евросоюза, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T19:25
2020-09-17T19:41
госпитализация алексея навального
россия
мария захарова
алексей навальный
евросоюз
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Цель западных стран в ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> - нанести удар по отношениям России и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."Основная задача сегодняшнего дня, по крайней мере, так складывается, нанести удар по отношениям нашей страны, в частности с Евросоюзом и со странами, которые входят непосредственно в это объединение. Все идет в этом русле, и это выгодно. Кому? Опять же, мы знаем всех тех, кто из года в год занимался лоббированием русофобии по всему миру в различных уголках нашей планеты", - сказала Захарова в эфире телеканала "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>".Комментируя сведение Западом в один трек проблематику <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и Навального, Захарова отметила, что любой тезис будет использоваться, чтобы держать повышенным антироссийский градус. "Любой тезис, любая зацепка, любая причина будет найдена для того, чтобы держать этот антироссийский градус повышенным, и для того, чтобы не выпускать из цепких лап русофобской части лоббистов данную тему", - отметила она.По мнению Захаровой, все это используется для продвижения Западом собственных интересов. В частности, она привела в пример ситуацию вокруг газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>".Депутаты Европейского парламента призывают ужесточить санкции в отношении России после инцидента с Навальным, говорится в одобренном по итогам пленарной сессии тексте соответствующей резолюции.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Алексея Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позднее кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577387293.html
https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577293136.html
https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577372070.html
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госпитализация алексея навального, россия, мария захарова, алексей навальный, евросоюз, в мире

Захарова рассказала о целях Запада в ситуации с Навальным

19:25 17.09.2020 (обновлено: 19:41 17.09.2020)
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Цель западных стран в ситуации с Алексеем Навальным - нанести удар по отношениям России и Евросоюза, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Основная задача сегодняшнего дня, по крайней мере, так складывается, нанести удар по отношениям нашей страны, в частности с Евросоюзом и со странами, которые входят непосредственно в это объединение. Все идет в этом русле, и это выгодно. Кому? Опять же, мы знаем всех тех, кто из года в год занимался лоббированием русофобии по всему миру в различных уголках нашей планеты", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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Комментируя сведение Западом в один трек проблематику Белоруссии и Навального, Захарова отметила, что любой тезис будет использоваться, чтобы держать повышенным антироссийский градус. "Любой тезис, любая зацепка, любая причина будет найдена для того, чтобы держать этот антироссийский градус повышенным, и для того, чтобы не выпускать из цепких лап русофобской части лоббистов данную тему", - отметила она.
По мнению Захаровой, все это используется для продвижения Западом собственных интересов. В частности, она привела в пример ситуацию вокруг газопровода "Северный поток 2".
Депутаты Европейского парламента призывают ужесточить санкции в отношении России после инцидента с Навальным, говорится в одобренном по итогам пленарной сессии тексте соответствующей резолюции.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
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Позднее Алексея Навального перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позднее кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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7530026
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияМария ЗахароваАлексей НавальныйЕвросоюзВ мире
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