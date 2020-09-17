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https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577407991.html
В Томске сотрудников ФБК вызывали на опрос по делу Навального
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш заявила, что сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) томская полиция хотела вручить повестки на опрос, а на... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T19:01
2020-09-17T19:01
госпитализация алексея навального
алексей навальный
томск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> Кира Ярмыш заявила, что сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) томская полиция хотела вручить повестки на опрос, а на допрос в <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> их не вызывали."В связи с ошибкой, появившейся в СМИ, уточняю: ни на какой допрос в связи с отравлением Алексея (Навального) СК сотрудников <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> не вызывал. Представитель Томской транспортной полиции хотел вручить повестки на ОПРОС Илье Пахомову и Марии Певчих", - написала Ярмыш в своем аккаунте в <a href="https://twitter.com/Kira_Yarmysh?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Twitter</a>.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Алексея Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
https://ria.ru/20200917/sanktsii-1577394916.html
https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577399517.html
https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577285642.html
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, томск, происшествия

В Томске сотрудников ФБК вызывали на опрос по делу Навального

19:01 17.09.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш заявила, что сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) томская полиция хотела вручить повестки на опрос, а на допрос в СК их не вызывали.
"В связи с ошибкой, появившейся в СМИ, уточняю: ни на какой допрос в связи с отравлением Алексея (Навального) СК сотрудников ФБК не вызывал. Представитель Томской транспортной полиции хотел вручить повестки на ОПРОС Илье Пахомову и Марии Певчих", - написала Ярмыш в своем аккаунте в Twitter.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 16:15
МИД прокомментировал планы ЕС дать новым санкциям имя Навального
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Алексея Навального перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 17:14
Бутылки из номера Навального доставили в Берлин немецким бортом
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 19:12
Зеленский высказался о ситуации вокруг Навального
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйТомскПроисшествия
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